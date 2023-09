Seit Anfang dieser Woche liegen iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 in der finalen Version vor und können von Anwendern heruntergeladen und installiert werden. Kommende Woche Dienstag (26.09.2023) folgt die finale Version von macOS 14 Sonoma. Während der Beta-Phase sind wir bereits auf eine Vielzahl an Neuerungen der Betriebssysteme eingegangen. Heute blicken wir auf die Kurzbefehle-App (Shortcuts) und die Neuerungen, die iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und macOS Sonoma diesbezüglich bietet.

Apple erweitert Kurzbefehle-App

Aus den Release-Notes zu iOS 17 und Co. gehen nur wenige Informationen zur aktualisierten Kurzbefehle-App hervor. Von daher blicken wir noch einmal separat auf die App und geben euch einen Einblick, an welchen Stellschrauben die Entwickler in Cupertino gedreht und welche Neuerungen und Verbesserungen in der Shortcuts-App durchgeführt wurden. Vereinfacht ausgedrückt, umfasst das Update neue Aktionen und persönliche Automatisierungen, Verbesserungen bestehender Aktionen und Verbesserungen beim Ausführen von Verknüpfungen.

Neue Aktionen

„Audio transkribieren“ generiert Text aus einer Audiodatei

„Alarme löschen“ entfernt bestimmte Alarme aus der Uhr

„Schlafalarm bearbeiten“ überspringt den nächsten Schlafalarm oder reaktiviert einen übersprungenen Schlafalarm

„Kamera öffnen“ öffnet die Kamera-App in einem bestimmten Aufnahmemodus, z. B. „Selfie“.

„Öffne Sammlungen“ navigiert zu einem bestimmten Abschnitt der Fotos-App, z. B. „Orte“.

„Passwörter anzeigen“ navigiert zu „Passwörter“ in den Einstellungen unter iOS und zu den Systemeinstellungen unter macOS

„Training beenden“ schließt Ihre aktuelle Trainingseinheit auf iOS und watchOS ab

„Dokument scannen“ erfasst ein Bild und speichert es in der Dateien-App auf iOS

„Aktuellen Timer abrufen“, „Pause-Timer“, „Fortsetzungs-Timer“ und „Timer abbrechen“ werden jetzt auf iOS unterstützt

„Stoppuhr starten“, „Rundenstoppuhr“, „Stoppuhr stoppen“ und „Stoppuhr zurücksetzen“ werden jetzt auf iOS unterstützt

„Hotspot-Passwort festlegen“ und „Hotspot-Passwort abrufen“ werden jetzt auf iOS unterstützt

Das Umschalten des Mobilfunktarifs, das Festlegen der Standardleitung, das Festlegen des Datenroamings, das Suchen des Mobilfunktarifs und das Zurücksetzen der Mobilfunkdatenstatistik werden jetzt auf iOS unterstützt

„Time Machine Backup starten“ startet oder stoppt die Sicherung eurer Daten mit Time Machine unter macOS

„Fenster verschieben“, „Fenstergröße ändern“, „Fenster suchen“, „Anzeigen suchen“ und „Apps suchen“ werden jetzt auf macOS unterstützt

Aktualisierte Aktionen

Für diejenigen, die benutzerdefinierte Verknüpfungen erstellen, wurden einige Aktionen aktualisiert:

„Timer einstellen“ kann jetzt einen neuen Timer starten, auch wenn bereits einer läuft

„Alarm suchen“ ersetzt jetzt „Alle Alarme abrufen“ und ruft alle Alarme oder nur diejenigen ab, die den Filterkriterien entsprechen

Mit „Lautstärke einstellen“ könnt ihr jetzt entweder die Medienlautstärke oder die Klingeltonlautstärke anpassen

Gesundheitsproben unterstützen jetzt mehr Datentypen, wie z. B. Schlaf-, Stimmungs- und Appetitänderungen

Veranstaltungsteilnehmer für den Kalender enthalten jetzt ein Typattribut, um Personen, Gruppen und Räume zu unterscheiden

„Netzwerkdetails abrufen“ umfasst jetzt mehr Optionen, wie z. B. Kanalnummer, Hardware-MAC-Adresse und Tarifinformationen

„Foto aufnehmen“ ist jetzt zuverlässiger, wenn ihr mehrere Fotos hintereinander aufnehmt

Neue persönliche Automatisierungen

Transaktionsautomatisierungen können ausgeführt werden, wenn eine Wallet-Transaktion auf iOS und watchOS durchgeführt wird

Stage Manager-Automatisierungen können ausgeführt werden, wenn Stage Manager auf iPadOS aktiviert oder deaktiviert ist

Anzeigeautomatisierungen können ausgeführt werden, wenn ein externes Display unter iPadOS angeschlossen oder getrennt wird

Aktualisierte persönliche Automatisierungen