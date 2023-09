Apple Music Abonnenten haben ab sofort die Möglichkeit, auf Apple Music Radiosendungen über die Apple Podcasts-App zuzugreifen und diese dort zu streamen. Damit kommt Apple einem Versprechen nach, was der Hersteller aus Cupertino Anfang dieses Jahres gemacht hat. Doch nicht nur das ist neu auf Apple Podcasts. Über 100 neue Podcasts von Top-Apps und -Services erscheinen ab sofort in Apple Podcasts.

Über 100 neue Podcasts von Top-Apps und -Services erscheinen ab sofort in Apple Podcasts

Apple Podcasts ist laut Apple der beste Ort für Hörer, um ihre Lieblingspodcasts zu entdecken, zu erleben und zu unterstützen. Mit iOS 17 macht Apple den nächsten Schritt. Zu den neuen Funktionen gehören ein überarbeiteter Player mit Covern im Vollbildmodus, eine optimierte Warteliste, Artwork für Folgen, interaktive Widgets, Suchfilter mit detaillierteren Ergebnissen, StandBy und die Möglichkeit für Nutzer, ihre Abonnements mit einigen ihrer Lieblingsapps zu verknüpfen.

Apple Music und Apple Podcasts rücken so beispielsweise ein Stück weit enger zusammengebracht. Apple Music Abonnenten haben über die Apple Podcasts-App Zugriff auf verschiedene Apple Music Radiosender und Original-Radiosendungen. Apple schreibt

Die besten Musikgeschichten von Apple Music sind jetzt auf Apple Podcasts verfügbar. Hier kannst du unverzichtbare Specials und ausführliche Künstlerinterviews anhören – durchsetzt mit kompletten Songs und moderiert von einigen der weltbesten Musikexperten wie Zane Lowe, Ebro Darden, Matt Wilkinson, Dotty und Kelleigh Bannen. Du findest auch Shows von bahnbrechenden Musikern wie Nile Rodgers, Alexis French, Joe Kay von Soulection und Ezra Koenig von Vampire Weekend, die einen Einblick in den kreativen Prozess gewähren. Diese Sendungen werden bereits auf den globalen Radiosendern von Apple Music ausgestrahlt – Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country – aber jetzt kannst du sie mit Musik und allem zusammen mit einer Vielzahl anderer Schöpfer und Geschichtenerzähler erkunden.

Ab heute können Abonnentvon Apple Music, Apple News+ (nicht in Deutschland erhältlich), Calm und Lingokids auf über 60 Original Podcasts zugreifen, darunter mehr als 2.500 musikalische Folgen von Apple Music Radio. In diesem Herbst werden wöchentlich neue Sendungen von führenden Apps und Services veröffentlicht. Mit der Möglichkeit, Abonnements mit Top-Apps zu verknüpfen, wird Apple Podcasts zur besten Möglichkeit für Hörer, auf viele Formen von Premium-Audioinhalten zuzugreifen – Podcasts, Nachrichtenüberblicke, Audio-Artikel, Radiosendungen mit sämtlicher Musik, Bildungskurse, geführte Meditationen, Geräuschen zum Einschlafen und vieles mehr. alles an einem Ort.

Bei Hörern mit In-App Abonnements geeigneter Apps werden die Abonnements automatisch verknüpft, wenn sie Apple Podcasts das nächste Mal öffnen. Ihr könnt eure Abonnements auch manuell verbinden, indem ihr euch über die Kanalseite der App in Apple Podcasts bei eurem Konto anmeldet. Abonnenten können mit all ihren bevorzugten Apple-Geräte hören, einschließlich iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay und Apple Watch mit AirPods.

-> Hier geht es direkt zu Apple Music