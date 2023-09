Die technologische Landschaft entwickelt sich ständig weiter und Unternehmen wie Apple sind oft an der Spitze dieser Bewegung. Allerdings steht Apple in der Europäischen Union vor bedeutenden regulatorischen Veränderungen. Die EU-Kommission hat den Technologieriesen in jüngster Zeit unter Druck gesetzt, sein Ökosystem offener zu gestalten und Entwicklern sowie anderen Dienstanbietern mehr Freiheit zu gewähren. In Brüssel traf Apple-CEO Tim Cook nun auf den europäischen Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton. Bei der Gelegenheit forderte Breton Apple nochmals zur Öffnung des hauseigenen Ökosystems auf.

EU-Kommission setzt Änderungen durch

Nachdem Apple kürzlich den Übergang von seinem proprietären Lightning-Anschluss zum USB-C-Standard vollzogen hat, gibt es noch weitere Auflagen. Apple wird bis zum 6. März 2024 den Entwicklern ermöglichen müssen, den App Store zu umgehen und alternative Zahlungsmethoden zu verwenden. Zudem werden Browser-Hersteller nicht mehr verpflichtet sein, ausschließlich die WebKit-Engine zu verwenden. Untersucht wird derzeit noch, ob auch iMessage interoperabel zu anderen Messenger-Services werden muss.

EU-Kommissar Thierry Breton betonte, dass diese Änderungen nur der Anfang einer Reihe von Maßnahmen sind, die mit dem Digital Markets Act (DMA) in Verbindung stehen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Technologieunternehmen dazu zu bringen, ihre Systeme für Wettbewerber zu öffnen. Dies wurde nach einem Gespräch zwischen Thierry Breton und Tim Cook in Brüssel nochmals deutlich. So gab Breton gegenüber Reuters an:

„Die nächste Aufgabe für Apple und andere Big Tech-Unternehmen im Rahmen des DMA (Digital Markets Act) besteht darin, ihre Tore für Wettbewerber zu öffnen. Ob elektronische Brieftasche, Browser oder App-Stores, Verbraucher, die ein Apple iPhone benutzen, sollten in der Lage sein, von wettbewerbsfähigen Diensten einer Reihe von Anbietern zu profitieren.“

Auf X (ehemals Twitter) schreibt Breton zudem:

Together with Apple’s CEO @tim_cook 🍏 „Only one“ — making cable clutter a thing of the past 🔌 Next: opening up gates to competitors #DMA The EU is a major market for US companies and an opportunity to innovate & diversify their supply chains 🇪🇺 pic.twitter.com/YX6qpVnfk1 — Thierry Breton (@ThierryBreton) September 26, 2023

Gemeinsam mit dem CEO von Apple @tim_cook 🍏 „Nur eins“ – damit der Kabelsalat der Vergangenheit angehört 🔌 Nächster Punkt: Öffnung der Tore für Wettbewerber #DMA Die EU ist ein wichtiger Markt für US-Unternehmen und eine Gelegenheit, ihre Lieferketten zu innovieren und zu diversifizieren 🇪🇺

Wettbewerb für den Verbrauchervorteil

Auch wenn es den Anschein macht, dass viele Apple-Nutzer eine solche Öffnung des Ökosystems nicht befürworten, argumentierte Breton, dass iPhone-Nutzer in der Lage sein sollten, von den Diensten verschiedener Anbieter zu profitieren.

Apple hat sich in der Vergangenheit gegen solche Öffnungsmaßnahmen ausgesprochen, wobei Sicherheit und Datenschutz als Hauptanliegen angeführt wurden. Breton widerspricht diesen Bedenken und betont, dass die EU durch den DMA Innovation fördert, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen.

Während sich die technologische Landschaft weiterhin rasant entwickelt, wird die Beziehung zwischen großen Technologieunternehmen und Regulierungsbehörden ständig neu definiert. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese neuesten Entwicklungen auf das Ökosystem von Apple und den breiteren Technologiemarkt auswirken werden.