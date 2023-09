Ein weiterer iPhone-Launch, ein weiterer DXOMark-Kameratest. Das französische Analyseunternehmen hat das iPhone 15 Pro Max als Top-Performer im Bereich Video eingestuft. So zeigte Apples neuestes Smartphone hervorragende Videofähigkeiten, gepaart mit einer bemerkenswerten Stabilisierung und Farbgenauigkeit. Aufgrund spezifischer Einschränkungen, im Speziellen beim Teleobjektiv, sicherte sich das iPhone 15 Pro Max jedoch nicht den ersten Platz in der Kamera-Gesamtwertung, sondern reiht sich knapp auf Position Zwei ein.

Hervorragende Video-Leistung

Im Bereich der Videoaufnahme ist das iPhone 15 Pro Max unübertroffen. Die DXOMARK-Bewertung zeigt, dass das Gerät in fast allen Bereichen eine überlegene Videoqualität aufweist, allenfalls in den Teilbereichen Oberflächenstrukturen und Artefaktbildung konnte sich das Pro Max nicht die Spitzenbewertung sichern.

Insbesondere die Dolby Vision HDR-Aufnahme des iPhone bei 4k60fps lieferte eine konsistente Belichtung und Farbe. Außerdem übertraf die ausgewogene Textur- und Rauschbalance alle bisherigen Benchmarks. Obwohl sich die Tests in erster Linie auf Dolby Vision konzentrierten, ist es erwähnenswert, dass das Gerät auch erweiterte Funktionen wie LOG-Aufnahmen und 4k60FPS ProRes-Aufnahmen bietet.

Beeindruckende Foto-Fähigkeiten

Apples Flaggschiff hat sich die Führung bei Fotoaspekten wie Belichtung, Farbe und Oberflächenstruktur gesichert. Der verbesserte Porträtmodus, die präzise Wiedergabe von Hauttönen und die 24-MP-Ausgabe des 48-MP-Sensors trugen alle zu einer hervorragenden Leistung bei. Auch der schnelle Autofokus sowie die „lebendige Helligkeit und der Kontrast bei der Betrachtung von Fotos auf dem HDR-Display“ werden gelobt. Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen, unerwünschte Artefakte wie Streulicht, Geisterbilder und Aliasing gehören zu den Schwächen des Kamerasystems.

Gestört haben sich die Kamera-Experten an der Leistung in verschiedenen Zoombereichen, was Apple womöglich auch den ersten Platz gekostet hat. So belegt das iPhone 15 Pro Max mit einer Gesamtbewertung von 154 Punkten den zweiten Platz, hinter dem Huawei P60 Pro mit 156 Punkten. Die Kritik: Das Teleobjektiv des iPhone 15 Pro Max bietet zwar einen lobenswerten 5-fachen Zoom, zeigt aber bei 80-mm-Aufnahmen eine deutliche Bildverschlechterung. Jenseits des 120-mm-Zooms stellte die fortschrittliche Tetraprismenlinse jedoch die Detailgenauigkeit wieder her und übertraf in dem Bereich das P60 Pro.

Einen ausführlichen Testbericht findet ihr in DXOMARKs detaillierter Analyse des iPhone 15 Pro Max.