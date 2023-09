Wir blicken am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot AIRROBO P20 Saugroboter mit 2800 Pa Saugkraft, APP Steuerung, 120 Min Laufzeit, Staubsauger Roboter... [ Extra starke Saugleistung ] Mit einer Saugkraft von 2800 Pa und 3-Stufen-Reinigungssystem saugt...

[ Fortschrittliche Navigation und Sensoren ] Der AIRROBO P20 Staubsauger Roboter reinigt in Ihrem...

Angebot Anker 622 Magnetische Kabellose Powerbank (MagGo), 5000mAh Klappbare Magnetische Powerbank mit USB-C... PROP IT UP: Ausgestattet mit einer integrierten Halterung, die dein iPhone 14/13/12 aufrecht und in...

STARK & SICHER: Das Smartphone einfach an die Ladefläche halten und die starke magnetische...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 2 Pack, Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot ALLPOWERS S1500 Solargenerator 1092WH Tragbare Powerstation, mit 2* 100W Solarpanel, 4*230V 1500W AC... 【Super Solargenerator System】 ALLPOWERS S1500 Tragbare Powerstation und 2* ALLPOWERS 100W...

【 Laden Sie 11 Geräte gleichzeitig auf 】 ALLPOWERS S1500 Tragbarer Powerstation verfügt über...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot Gardena Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Angebot Amazon eero WLAN-Mesh-System – 3er-Set Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das...

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten,...

Angebot Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-Router Amazon eero 6+ mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee und... Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...

Angebot Triband-Mesh-Wi-Fi-6E-Router Amazon eero Pro 6E mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten...

Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine...

Angebot Amazon eero Pro 6 Mesh-Wi-Fi-6-Router-System | Integrierter Zigbee Smart-Home-Hub | Doppelpack |... eero Pro 6 deckt bis zu 190 Quadratmeter ab und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Unsere TrueMesh-Technologie leitet den Datenverkehr...

Angebot roborock S7 Max Ultra Saugroboter mit Selbstreinigender und Trocknender Integrierter Absaugstation,... 5500 Pa Saugleistung: Das verbesserte HyperForce-Saugsystem des roborock S7 Max Ultra Saugroboters...

Reaktive 3D-Hindernisvermeidung und Intelligente No-Zone-Einstellung Empfohlen: roborock S7 Max...

Angebot ECOVACS DEEBOT X1 e OMNI Saugroboter mit Wischfunktion ( 5000Pa,... 【Automatisches Moppwaschen, Trocknen und Selbstreinigung des Mopps mit Heißluft】 Nach dem...

【Automatische Staubentleerung】 Starke Saugkraft mit bis zu 28kPa, es dauert nur 10 Sekunden, um...

Angebot FLEXISPOT EG1 160 x 80 cm Elektrischer Höhenverstellbarer Schreibtisch, FSC-Zertifiziert,... ROBUSTE KONSTRUKTION: Unser höhenverstellbarer Schreibtisch verfügt über einen...

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE MIT BENUTZERFREUNDLICHER BEDIENUNG: Dank der detaillierten...

Angebot Anker SOLIX Solarbank E1600, 800W Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,6kWh Akkukapazität, IP65, 6000... SPART BIS ZU 2670€ AN STROMKOSTEN: Erziele mit SOLIX Solarbank in 5,6 Jahren die vollständige...

15 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Eingebaute LFP-Batteriezellen halten 15 Jahre, doppelt so lang im...

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot Anker SOLIX F1200 tragbare Powerstation, PowerHouse 757, Powerhouse 1229Wh mit 1x 100W Solar Panel... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Kapazität von 1229Wh und 1500 Watt ist dieses PowerHouse nicht nur...

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0%VAT, Intelligenter Solar-Wechselrichter WLAN für... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

Angebot EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 Doppelpack 2x806lm, dimmbar, bis zu 16 Mio. Farben, steuerbar... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampen eindrehen, App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

Angebot Xbox Wireless Controller Pulse Red Das neue hybride D-Pad ermöglicht eine genaue und dennoch vertraute Eingabe

Dank der neuen Share Taste kannst du Inhalte wie Screenshots während des Spiels mühelos aufnehmen...

Angebot Xbox Wireless Controller Robot White Erleben Sie das modernisierte Design des Xbox Wireless Controllers in Robot White, der mit seinen...

Bleiben Sie dank der strukturierten Grifffläche und dem hybriden D-Pad auf Zielkurs

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot iRobot Roomba s9+ Über WLAN verbundener Saugroboter mit automatischer Absaugstation -... iRobot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Robotertechnologien und Innovationen und hat...

Innovatives Design für die Reinigung in schwierigen Ecken - Die PerfectEdge Technologie mit...

Angebot Philips Hue White & Color Ambience Bloom Tischleuchte schwarz 460lm, dimmbar, 16 Mio. Farben,... Elegante Beleuchtung: Die Hue Bloom setzt farbige Highlights an Wänden oder Möbeln und sorgt für...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler 3er Basis-Set schwarz 3x350lm, dimmbar, bis... Einfache Einrichtung: Die Leuchten lassen sich einfach in ein bestehendes Philips Hue System...

Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus Millionen von Farben und Weißtönen, um die Stimmung...

Angebot Playstation®5 - EA SPORTS™ FC 24 Bundle Überwältigende Geschwindigkeit: Profitiere von der ultraschnellen SSD, um mit nahezu sofortigen...

Haptisches Feedback: Reaktionsfreudige Vibrationen reagieren auf Aktionen während des Spiels,...

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Die Aktive Geräuschunterdrückung ist bis zu 2x besser als bei der vorherigen AirPods Pro...

Durch die Adaptive Transparenz kannst du problemlos dein Umfeld hören, während die Intensität von...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Arlo Essential Spotlight WLAN Überwachungskamera aussen, kabellos, 1080p, Farbnachtsicht,... JETZT NOCH SCHNELLER & UNKOMPLIZIERTER: direkte Verbindung mit dem WLAN möglich und kein SmartHub /...

TOP-FEATURES: integriertes Spotlight mit Bewegungserkennung, 2-Wege-Audio zur Warnung oder als...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk, Kostenloses OTA-Update 800W-Mikro-Wechselrichter, begrenzt auf... KOSTENLOSES OTA-UPDATE: Unkomplizierte, genehmigungsfreie Anmeldung bei einer Leistung von weniger...

ERSTKLASSIGE EFFIZIENZ: Bei guten Lichtverhältnissen kann ein 800W-Mikro-Wechselrichter eine...

Angebot iRobot Roomba Combo Saug- und Wischroboter mit Mehreren Reinigungsmodi, Leistungsstarkes... iRobot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Robotertechnologien und Innovationen und hat...

Leistungsstarkes Staubsaugen - Entfernt für Sie mit einer V-förmigen Bürste und starker...

ATUVOS Schlüsselfinder Keyfinder 1 Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Jackery Solargenerator 500, 518WH Tragbare Powerstation mit SolarSaga 100W Solarpanel, 230V/500W... LEISTUNGSSTARKER SOLARGENERATOR:Jackery Solargenerator 500 ist eine Kombi aus 1*518Wh tragbare...

TRAGBAR & LEICHT ZU VERWENDEN: Der integrierte Tragegriff in der Jackery Explorer 500 sowie im...

Belkin BoostCharge PRO drahtloses 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe für iPhone 14, 13, 12 + Apple... Eine ganz neue 3-in-1-Lösung zum Laden Ihres neuen iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 oder 12 mit...

Schnelles drahtloses Laden mit bis zu 15 Watt für iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 oder 12-Modelle

Belkin AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger (Secure Holder Schutzhülle für Air Tag, Accessoire... Ein Drehverschluss sorgt für guten Halt des AirTags im Secure Holder

Der Schüsselring lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Belkin BoostCharge Pro Flex geflochtenes USB-C/USB-C-Kabel, 3 m, USB-IF-zertifiziert zum... Der doppelt geflochtene Mantel ist 30-mal robuster als der Mantel herkömmlicher Kabel

Hält mehr als 30.000 Biegungen stand und wurde entsprechend getestet

Angebot Belkin BoostCharge 25-W-Ladegerät mit PPS (USB-C Power Delivery, Schnellladegerät für das iPhone,... Dieses Universal-USB-C-Ladegerät kann für neuere Geräte verwendet werden, die ohne Ladegerät...

Dynamische Power Delivery mit PPS-Technologie liefert bis zu 25 W für Power Delivery-fähige...

Angebot MEKO Stylus Stift für iPad Apple 2018-2022 mit Schnellladeleistung Palm Rejection und... 【Lädt 13 Minuten schneller】MEKO neuester iPad Stift für Apple Pencil unterstützt...

【Finde den richtigen Stift für dein iPad】Dieser iPad Pen ist NUR mit dem 12,9" iPad Pro 3., 4.,...

Angebot Xbox Wireless Controller – Velocity Green Erlebe das modernisierte Design des Xbox Wireless Controllers in Velocity Green, der mit seinen...

Behalte mit dem Hybrid-D-Pad und strukturierten Griffen an den Triggern, Bumpern und hinten am...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Jackery Solargenerator 1000 PRO 160W, 1002 Wh Powerstation mit 2* 80 W Solarmodulen,... SCHNELLE WANDLADUNG IN 1,8 STUNDEN. 1002 Wh Kapazität mit einer Eingangsleistung von 800W, so dass...

DUAL PD 100W DESIGN. 2* 100W USB-PD Anschlüsse, die eine konstante Stromversorgung für Geräte wie...

Angebot Beats Studio Buds + (2023) – Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot Arlo Essential Spotlight WLAN Überwachungskamera aussen, kabellos, 1080p, Farbnachtsicht,... JETZT NOCH SCHNELLER & UNKOMPLIZIERTER: direkte Verbindung mit dem WLAN möglich und kein SmartHub /...

TOP-FEATURES: integriertes Spotlight mit Bewegungserkennung, 2-Wege-Audio zur Warnung oder als...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder 2er Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot Anker 633 Magnetic Battery, 10.000mAh einklappbare magnetische kabellose Powerbank, Nur kompatibel... 2-IN-1: Das tragbare Ladegerät lädt dein Telefon kabellos auf, während die praktische faltbare...

KRÄFTIG & KOMPAKT: Der federleichte Akku mit 10.000mAh enthält mehr als genug Energie, um ein...

