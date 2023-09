Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Am heutigen Tag sind „Flora and Son“ und „Interrupting Chicken – Staffel 2“ gestartet.

„Flora and Son“

Am heutigen Tag startet der Apple Original Film „Flora and Son“ auf Apple TV+. Um was geht es in der Komödie? Eve Hewson spielt Flora – im Film kann Hewson nicht Gitarre spielen, obwohl sie im wirklichen Leben Bonos Tochter ist, aber das sorgt für ein sympathisches Treffen zwischen Flora und ihren Gitarrenlehrer (gespielt von Joseph Gordon-Levitt). Jack Reynor spielt Floras selbstverliebten Ex-Ehemann, der sich mit ihr das Sorgerecht für ihren Sohn Max (Orén Kinlan) teilt. Als Max in Schwierigkeiten mit der Polizei gerät, wird ihr vorgeschlagen, dass sie dem Nachwuchs ein Hobby sucht.

Flora versucht ihn mit einer abgenutzten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit Hilfe eines erfolglosen Musikers aus LA entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Aus dem musikalischen Kopf von John Carney erforscht ‚Flora and Son‘ die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn auf dem Weg zu einer neuen Harmonie.

Falls euch die Filmbeschreibung noch nicht ausreicht, so können wir euch nur ans Herz legen, in den eingebundenen Trailer hinein zu schnuppern.

„Interrupting Chicken – Staffel 2“

„Interrupting Chicken“ bedient ein ganz anderes Genre. Genau genommen, handelt es sich um eine Kinder- und Familienserie, die am heutigen Tag in die zweite Staffel startet.

Basierend auf der von David Ezra Stein geschriebenen und illustrierten Buchreihe, die mit dem Caldecott Honor 2011 ausgezeichnet wurde, ist „Interrupting Chicken“ eine Zeichentrickserie für Vorschulkinder. Die Serie bringt Kindern die Freude am kreativen Schreiben näher – beginnend mit einem jungen kleinen Huhn namens Piper, das die Angewohnheit hat, die Erzählzeit zu unterbrechen! Jedes Mal, wenn Piper eine Geschichte hört, kann sie nicht anders, als einzuspringen, Fragen zu stellen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.