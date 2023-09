Apple hat vor Kurzem große Updates für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht und mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 zahlreiche neue Funktionen auf die Geräte gebracht. Nun hat Apple auch iCloud im Web überarbeitet und ebenfalls neue Funktionen, die zum Teil an iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 angelehnt sind, eingeführt.

iCloud im Web erhält neue Funktionen

Über iCloud.com habt ihr unter anderem Zugriff auf eure Mails, Fotos, euren Kalender, iCloud Drive, Notizen, Kontakte, Pages, Numbers, Keynote und mehr, unabhängig davon, ob ihr gerade euer Apple Gerät zur Hand habt, oder nicht. Voraussetzung ist lediglich ein internetfähiges Gerät. Folgende Neuerungen sind bei iCloud im Web an Bord.

Allgemein

Anpassen, was du in Kacheln siehst

Wähle einen bestimmten Ordner für Notizen, ein Postfach für Mail, zeige nur deine Lieblingsfotos an und vieles mehr. Du kannst deine Homepage auch so konfigurieren, dass mehrere Layouts der gleichen Kachel angezeigt werden, damit du mehr Inhalte aus deinen Lieblings-Apps sehen kannst. Die Layout-Optionen findest du im Menü unten links in einer Kachel.

Schnellaktionen von Kacheln aus

Markiere Erinnerungen als erledigt, markiere eine E-Mail, sieh dir eine Vorschau einer Datei in Drive an und vieles mehr. Führe Aktionen von Kacheln aus, indem du den Mauszeiger über den Inhalt bewegst und auswählst, um Schnellaktionen anzuzeigen. Wenn du ein Touch-Gerät verwendest, wische nach links.

Browser-Mitteilungen

Lass dich mit Browser-Mitteilungen auf deinem PC über neue E-Mails oder Ereigniseinladungen und -updates informieren. Du kannst Browser-Mitteilungen in den iCloud-Einstellungen im Internet konfigurieren.

Aktualisiertes Design

Neues Design und neue Layouts für Kalender, Kontakte, Erinnerungen, Drive und mehr.

iCloud Mail

Von iCloud anhängen

Hänge Fotos und Dateien direkt von iCloud an E-Mails an

Senden widerrufen

Du kannst das Senden einer soeben gesendeten E-Mail widerrufen, bevor sie den Posteingang des:der Empfänger:in erreicht.

iCloud Kalender

Steuerung der Kalenderidentität

Steuere die E-Mail-Adresse, die andere in Einladungen zu Ereignissen sehen, und verwende deine eigene E-Mail-Domain, um deine Kalender- und E-Mail-Identitäten zu vereinen. Verwalte alles über die iCloud Kalender-Einstellungen.

iCloud Drive

Listenansicht

Mit dem Umschalter oben links kannst du zwischen der Anzeige deiner Dateien als Symbole oder als Liste wechseln.

Vorschau deiner Dateien anzeigen

Klicke auf die Leertaste, während du eine Datei oder ein Foto auswählst, um vor dem Öffnen oder Laden eine kurze Vorschau anzuzeigen. Du kannst die Schnellansicht auch über das Optionsmenü aufrufen.

Dateioptionen aufrufen

Über das Optionsmenü kannst du ganz einfach auf Aktionen wie das Umbenennen einer Datei oder das Laden einer Kopie zugreifen.

iCloud Fotos

Rückblicke

Sieh dir deine Rückblicke an und gib sie in einer Vollbildansicht wieder, indem du auf den Rückblick klickst.

Diashow

Um deine Auswahl in einer Diashow anzuzeigen, wähle „Diashow vorführen“ aus dem Menü oben rechts aus.

Notizen

Verknüpfte Notizen

Erstelle Links zu anderen Notizen, indem du „>>“ oder die Tastenkombination „Befehlstaste + K“ als Kurzbefehl eingibst, um Links hinzuzufügen, während du in deiner Notiz schreibst.

Geteilte Ordner

Arbeite mit anderen an einem ganzen Ordner mit Notizen zusammen.

Erweiterte Suche

Verwende die vorgeschlagene Suche, um deine Suche nach Kategorien wie geteilten Notizen, Checklisten, Tags und mehr zu verfeinern.

Erinnerungen

Erinnerungen anpassen

Füge über die Taste „Details bearbeiten“ Datumsangaben, Standorte, Markierungen und mehr hinzu.