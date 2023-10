Die aktuelle Beta 4 Version von visionOS 1.0 enthält wieder einige interessante Informationen für Apples Vision Pro Headset, die MacRumors zusammengefasst hat. Darunter Bildschirmspiegelung via AirPlay oder FaceTime, neue Warnmeldungen, die Persona-Erstellung für Brillenträger und mehr.

Bildschirmspiegelung und gemeinsame Nutzung von Inhalten

Mit dem neuen Code, der in Beta 4 eingeführt wurde, können Nutzer Inhalte von ihrem Apple Vision Pro Gerät auf einen externen Monitor oder Fernseher via AirPlay spiegeln. Außerdem können Nutzer ihre Vision Pro Ansicht mit FaceTime teilen.

EyeSight-Daten zurücksetzen

Eine weitere interessante Funktion in der neuen visionOS 1.0 Beta ermöglicht es den Nutzern, ihre EyeSight-Daten zurückzusetzen. EyeSight zeigt die simulierten Augen des Benutzers auf dem externen Display des Vision Pro Headsets an.

Benutzer können die erfassten Daten zurücksetzen, indem sie zu „Einstellungen“ > „Personenerkennung“ navigieren und hier die EyeSight-Daten zurücksetzen. Diese Aktion löscht dann die gespeicherten Augendetails.

Persona-Datenschutz

Das Apple Vision Pro Headset nutzt maschinelles Lernen, um eine „Persona“ zu erstellen. Diese Persona ist eine virtuelle Darstellung des Benutzers, die Gesichts- und Handbewegungen in Echtzeit widerspiegeln kann.

Wenn ein Benutzer an einem FaceTime-Gespräch teilnimmt, wird seine Persona sicher an alle Gesprächsteilnehmer übertragen. Obwohl die Daten, die zur Erstellung der Persona verwendet werden, auf dem Gerät des Nutzers verbleiben, kann die Persona selbst auf den Servern von Apple in einer verschlüsselten Form gespeichert werden, auf die Apple keinen Zugriff hat.

Neue Warnungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Die Beta 4 von visionOS 1.0 bietet außerdem folgende neue Warnmeldungen:

Der Reisemodus schränkt das Telefonieren ein.

Benutzer müssen die Beleuchtung verbessern, um ihre Persona nutzen zu können.

Eine Warnung vor Videos mit übermäßiger Bewegung, die ein unangenehmes Gefühl hervorrufen könnten.

Persona-Erstellung für Brillenträger

Während die Kameras des Vision Pro Headsets eine einzigartige Persona erzeugen, kann die aktuelle Technologie bei der Erfassung der Daten keine Brillen berücksichtigen. Brillenträger können jedoch eine Brille aus verschiedenen vordefinierten Optionen auswählen, damit ihre Persona möglichst authentisch aussieht. Apple bietet hierfür eine Vielzahl von Stilen an, darunter quadratische, ovale und Pilotenbrillen.

Der Verkaufsstart für Vision Pro in den USA ist für Anfang 2024 geplant, während der genaue Termin noch nicht bekannt ist, hat Tim Cook versichert, dass man im Zeitplan liegt. Der Verkauf in weiteren Ländern, einschließlich Deutschland, wird voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres erfolgen, jedoch gibt es auch hier keinen konkreten Release-Termin.