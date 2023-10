Wir starten in die 44. Kalenderwoche des Jahres 2023 und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot iRobot Roomba i7+ (i7556) Saugroboter, automatische Absaugstation, intelligente Raumerfassung,... DIE INTELLIGENTERE ART ZU REINIGEN. Mit dem Roomba i7+ Saugroboter, der Ihr Zuhause kennenlernt, ist...

MACH DEINEN WEG FREI. Reinigen Sie die schmutzigsten Bereiche des Hauses und ignorieren Sie die...

Angebot iRobot Roomba i7 (i7156) App-steuerbarer Saugroboter (Staubsauger Roboter), 2 Gummibürsten,... Halten Sie die wichtigen Bereiche in Ihrem Zuhause sauber und ordentlich, während die schwierigen...

Die Reinigung von Krümeln ist jetzt mit einem einfachen Befehl erledigt. Sagen Sie einfach nur:...

Angebot iRobot Roomba Combo j9+ Saug- und Wischroboter mit autom. Absaug-/Nachfüllstation, Kartierung,... 4-STUFEN-REINIGUNGSSYSTEM: Der Roomba Combo j9+ Roboter findet Schmutz überall dort, wo er sich...

DAS DURCHDACHTE WISCHDESIGN HÄLT TEPPICHE TROCKEN: Anders als bei anderen 2-in-1-Robotern hebt das...

Angebot TORRAS für iPhone 14 Pro Hülle für MagSafe (Zertifizierte Schutzfähigkeit und Magnetkraft)... 【Nur geeignet für iPhone 14 Pro】Wir hoffe, dass diese iPhone 14 Pro Schutzhülle Ihnen...

【Neue Technologie Helbeck-Array-Technologie】Mit der Technologie wird die gesamte Magnetkraft des...

Angebot soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,... KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...

PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...

Angebot soundcore by Anker P3 Bluetooth Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Intensiver Bass, 6... DER REGENBOGEN IM MINIFORMAT: Die brandneuen P3 Earbuds sind in 5 stilvollen Farben erhältlich und...

ENORMER BASS: Unsere exklusive BassUp Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhöht...

Angebot soundcore A1 In Ear Sport Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: A1 Sport Bluetooth Kopfhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

Angebot Philips HF3531/01 Wake-Up Light (Sonnenaufgangfunktion, Touchdisplay, 7 Wecktöne, digitales FM... Von Philips entwickelt: Das Wake-up Light profitiert von über 100 Jahren Wissen und Erfahrung

Farbige Sonnenaufgangssimulation: Der Sonnenaufgangswecker ändert sein Licht innerhalb von 30...

Angebot Philips Hue Wandschalter Modul, Doppelpack, ermöglicht ständige Erreichbarkeit von Hue Lampen,... Zubehör für Ihr smartes Philips Hue System: Mit dem Hue Wandschalter bleiben Ihre Hue Lampen immer...

Passt hinter vorhandene Wandschalter: Installieren Sie das Wandschalter Modul hinter Ihrem...

Govee Glide Hexa Pro 3D LED Light Panels, WiFi RGBIC Dreidimensional Wandleuchte Innen funktioniert... 3D-Leuchten stimulieren Ihre Sinne: Die in Zweifarben-Spritzgusstechnik geformte PMMA-Schale lässt...

Sei da und mach was Sie wollen: Mit diesen intelligenten Leuchten können Sie benutzerdefinierte...

Angebot UGREEN USB-C Ladegerät 65W USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät PD Charger 60W kompatibel mit... 65W High-Speed Aufladung: UGREEN 65W USB C Ladegerät kann Ihr Laptop mit einer Ausgangsleistung von...

Einer für alle: Unser 65W USB C Charger kann gleichzeitig 3 Geräte von Smartphones über Tablets...

Angebot Holy Stone HS360S Drohne mit Kamera 4K GPS für Erwachsene, 3KM Große Reichweite 5G FPV... Professionelle 4K Kamera – Die 4K Kamera dreht sich um 90° sodass du während des Fluges schnell...

Bildübertragung über weite Entfernungen - Sie ermöglicht eine Bildübertragung über eine...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 512 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot Apple 2023 Mac Mini Desktopcomputer mit M2 Chip, 8 GB RAM, 256 GB SSD Speicher, Gigabit Ethernet.... MIT DER POWER DES M2 – Mit dem Chip der nächsten Generation kannst du in weniger Zeit mehr...

ANSCHLÜSSE FÜR ALLES, WAS DU WILLST – Der Mac mini mit M2 Chip hat zwei Thunderbolt 4...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 4er Pack, iOS Smart Bluetooth Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder 2er Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot WD My Passport Ultra externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, Metallgehäuse, herunterladbare... Die externe Festplatte bietet Ihnen einen schnellen Speicher für Ihren Computer. Sie ist außerdem...

Mit der My Passport Ultra haben Sie eine HDD Festplatte mit stylischem Design, die perfekt zu Ihrem...

Anker SOLIX Solarbank E1600, 800W Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,6kWh Akkukapazität, IP65, 6000... SPART BIS ZU 2670€ AN STROMKOSTEN: Erziele mit SOLIX Solarbank in 5,6 Jahren die vollständige...

15 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Eingebaute LFP-Batteriezellen halten 15 Jahre, doppelt so lang im...

Anker Solix Balcony Power Station (1080 W) SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

ENORME 23% EFFIZIENZ: Lade sorgenfrei mit einer beeindruckenden Unwandlungsrate von 23%, und damit...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0%VAT, Intelligenter Solar-Wechselrichter WLAN für... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, WLAN netzgekoppelter Mikrowechselrichter, 400W Rigid... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 tragbare Powerstation,...

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) USB-C 65W Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Anker Powerline III USB C auf Kabel, 90cm langes blitzschnelles Ladekabel mit 60W Power Delivery PD... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 25.000 Biegungen und Zerrungen...

Angebot Philips Hue White Ambiance E14 Lampe Einzelpack 320lm, dimmbar, alle Weißschattierungen, steuerbar... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...

Angebot Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,... Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...

Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...

Philips Hue White & Color Ambiance Go Tischleuchte weiß 370lm, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar... Sofort einsatzbereit: Über die Taste auf der Oberseite der Tischleute können Sie die Leuchte an-...

Flexibel einsetzbar: Dank der langen Akkulaufzeit können Sie die tragbare Philips Hue Go...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare... ULTRA BLACK - Ergänzen Sie Ihr Shapes-Design um weitere Ultra Black Triangles mit dem Limited...

Modulare touch-reaktive Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu einer...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.