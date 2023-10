Apple lädt in der Nacht auf den morgigen Dienstag zum Special Event. Während dieses bei uns in Deutschland um 01:00 Uhr startet, läuft die Keynote in den USA zur „Prime Time“ und somit am frühen Abend. Ein ungewöhnlicher Schritt seitens Apple, da in den letzten Jahren Keynotes für gewöhnlich um 19:00 Uhr anfingen. Handelt es sich um einen Test, um herauszufinden, ob Apple um diese Uhrzeit mehr Menschen vor die Mattscheibe locken kann oder gibt es andere Gründe für die Zeitverschiebung?

Die Gerüchte der letzten Tage sprechen eine eindeutige Sprache. Apple wird neue Macs präsentieren. Ein großer Prophet muss man für diese Prognose allerdings nicht sein, da Apple selbst auf der Webseite Hinweise gegeben und ein Finder-Logo in das Einladungs-Logo integriert hat

Neue Macs im Anmarsch

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im Rahmen des Events seine neuen M3-Prozessoren präsentieren wird. Neben der Basivariante (M3) dürften auch der M3 Pro und M3 Max angekündigt werden. Zumindest lässt das Motto der Veranstaltung „Unheimlich schnell“ darauf schließen, dass Apple nicht nur das Basismodell präsentieren wird.

Blicken wir zunächst auf den iMac. Konkret gehen wir davon aus, dass Apple die Keynote nutzen wird, um einen neuen 24 Zoll iMac anzukündigen. Dieser Schritt ist in unseren Augen auch längst überfällig, da das aktuelle Modell mit M1 Chip bereits vor rund 2,5 Jahren auf den Markt gekommen ist. Ein Blick in den Apple Online Store verrät, dass der iMac derzeit ausverkauft bzw. mit einer langen Lieferzeit angegeben ist. Dies ist ein weiteres Indiz für eine zeitnahe Neuvorstellung. Beim 24 Zoll iMac wird Apple mit Sicherheit den M3 verbauen. Ein 27 Zoll Modell wäre wünschenswert, hierzu gibt es leider keine Gerüchte.

Weiter geht es mit dem MacBook Pro. Das aktuelle Modell kam im Januar dieses Jahres und somit vor rund 10 Monaten auf den Markt. Ist wirklich schon mit einem Upgrade zu rechnen? Laut Mark Gurman von Bloomberg sollte das aktuelle MacBook Pro bereits Ende 2022 vorgestellt werden und auf den Markt kommen, so dass Apples ursprüngliche Pläne einen längeren Zyklus vorsahen. Beim 14 Zoll MacBook Pro wird Apple auf den M3 Pro und M3 Max setzen, alles andere würde uns wundern. Das MacBook Pro ist im Apple Online Store ebenfalls ausverkauft.

Neues Zubehör, Neues iPad mini?

Neben dem neuen iMac und den neuen MacBook Pro gehen wir davon aus, dass Apple heute bzw. in der Nacht auf Morgen weitere Produktneuheiten in petto hat. So haben die Kollegen von Macrumors in der chinesischen Regulierungsdatenbank ein paar spannende Entdeckungen gemacht. Zwei Apple Zulieferer haben verschiedene bereits in aktuellen Apple Produkten verbaute Akkus neu zur Zulassung eingereicht.

Dies war bereits in der Vergangenheit schon der Fall und deutete auf neue Produkte. Beispielsweise wurde im Vorfeld der Apple Watch 9 die Batterie der Apple Watch 8 zur Zulassung neu eingereicht. Schlussendlich landete die Batterie der Series 8 in der Series 9.

Konkret wurden übrigens Akkus für das 14 Zoll MacBook Pro, das 16 Zoll MacBook Pro, das Magic Keyboard sowie ein iPad mini eingereicht. Das zuletzt genannte Produkt ist dahingehen spannend, dass es zuletzt hieß, dass Apple dieses Jahr keine neuen iPads mehr ankündigen wird. Das iPad mini 6 wurde im September 2021 präsentiert. Nun könnte die nächste Generation in den Startlöchern stehen, dann vermutlich mit A16 und einem leistungsfähigeren Kamerasystem. Vor wenigen Wochen hatte Apple einen neuen Apple Pencil (USB-C) vorgestellt. Dieser wird sich ab Anfang November bestellen lassen. Dies könnte zumindest mit der Vorstellung eines neuen iPad mini harmonieren.

In den eingereichten Unterlagen werden auch beim MacBook Pro, iPad mini und Magic Keyboard die gleichen Batteriekapazitäten wie in den aktuellen Modellen au aufgeführt, was darauf hindeutet, dass es bei den neuen Produkten von Apple keine Änderungen bei der Batteriekapazität geben wird. Allerdings könnte Apple softwareseitig und durch leistungseffizientere Prozessoren für eine längere Akkulaufzeiten sorgen. Auch wenn n nicht explizit erwähnt, könnten neben einem neuen Magic Keyboard auch ein neues Magic Trackpad sowie eine neue Magic Mouse präsentiert werden.