Apple hat diese Woche die zweite Beta von iOS 17.2 veröffentlicht, mit der das iPhone 15 Pro räumliche Videos (Spatial Videos) aufnehmen kann. In das dreidimensionale Seherlebnis können Nutzer später mit dem Apple Vision Pro Headset eintauchen. Während das Mixed-Reality-Headset erst nächstes Jahr auf den Markt kommen wird, konnten Medienvertreter bereits jetzt eine Proberunde unternehmen und die mit dem iPhone 15 Pro aufgenommenen 3D-Videos begutachten. Dabei zeigt sich, dass wir uns auf ein intensives Erlebnis freuen können.

iPhone 15 Pro Spatial Videos auf Vision Pro

Apple Vision Pro kommt zwar erst Anfang nächsten Jahres in den USA auf den Markt, aber Besitzer eines iPhone 15 Pro sind bereits jetzt in der Lage räumliche Videos aufzunehmen, die mit dem Headset betrachtet werden können. Wie wir erfahren haben, sind räumliche Videos, die mit dem iPhone 15 Pro in iOS 17.2 aufgenommen wurden, auf 1080p 30fps beschränkt. 4K 60fps wird von dieser Hardware und Software nicht unterstützt. Vermutlich wird Vision Pro diese Fähigkeit haben.

Natürlich kann das iPhone 15 Pro nur die Videos aufnehmen, für die räumliche Wiedergabe benötigen wir ein Vision Pro Headset, weswegen Apple ausgewählte Pressevertreter eingeladen hat, die Funktion in vollem Umfang testen zu können.

Die ersten Kritiken der Presse waren durchweg positiv. Journalisten, die räumliche Videos bei Apple aufgenommen und erlebt haben, beschreiben es als ein lebendiges und lebensechtes Erlebnis. Sie berichten, dass sie in der Lage sind, 3D-Videos von alltäglichen Szenen zu sehen, von Familien, die miteinander interagieren, bis hin zu einem Sushi-Koch bei der Arbeit, mit einer Intensität und einem Realismus, den herkömmliche Videoformate nicht erreichen können. Auch die unkomplizierte Umsetzung der Aufnahme von räumlichen Videos wurde hervorgehoben, was die Attraktivität der Technologie noch erhöht. Apple hat außerdem mitgeteilt, dass Final Cut Pro im kommenden Jahr die Möglichkeit erhalten wird, räumliche Videos zu bearbeiten.

Hier die ersten Eindrücke:

CNET

„Ich schaue auf einen Teller mit Sushi, der in 3D vor mir schwebt. Der Koch belegt die Gelbschwanzrollen und den Thunfisch und spricht dabei mit mir. Es sieht lebendig aus. Es sieht echt aus. Das Erstaunliche daran ist, dass ich dieses Video nur wenige Augenblicke zuvor selbst mit einem iPhone 15 Pro aufgenommen habe. Und jetzt ist es ein VR-Erlebnis, das ich mir in wunderschönem 3D auf dem Vision Pro Headset von Apple anschaue. Ich streiche mit meinen Fingern darüber und sehe mir andere gespenstische Videos an, die Apple bereitgestellt hat. Familien in einem Haus, die durchs Gras laufen. Zusammen kuscheln. Alles in lebensechtem 3D. Ich habe das Gefühl, in ihr Leben hineinzuschnuppern, was seltsam und intim ist. Aber die Lebendigkeit ist unbestreitbar. […] Es gibt keine Aufnahmebeschränkung für die Videos, sodass man theoretisch einen abendfüllenden 3D-Film mit räumlichen Videos machen könnte. Die Clips können jedoch nur geschnitten werden, entweder auf dem iPhone oder mit Vision Pro. Final Cut Pro, die Videobearbeitungssoftware von Apple, wird die Unterstützung für räumliche Videobearbeitung erhalten, aber erst irgendwann im nächsten Jahr. Wenn man in der Zwischenzeit versucht, diese Videodateien in einem Mac- oder iOS-Videobearbeitungsprogramm zu bearbeiten, werden sie in reine 2D-Dateien umgewandelt.“

TheStreet

„Wie von Apple beabsichtigt, ist die Aufnahme von Spatial Video einfach und fühlt sich genauso intuitiv an wie die Aufnahme in einem anderen Modus des iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max. Man dreht das Smartphone ins Querformat, um den Aufnahmemodus zu aktivieren, was durch ein Headset-Symbol angezeigt wird, und sieht während der Aufnahme eine Wasserwaage. Die Horizontansicht und die Wasserwaage sind wichtig, da ein extrem verwackeltes Video bei der Wiedergabe auf dem Vision Pro noch störender wirken kann. Ich habe einen professionellen Sushi-Koch dabei gefilmt, wie er ein paar klassische Frühlingsrollen und Reisbällchen zubereitet und wie er das Endprodukt hochhält. Ich näherte mich allmählich an und platzierte das Röllchen, während es mit Stäbchen in der Luft schwebte, etwa anderthalb Meter weit von mir. Das iPhone hat den Fokus hervorragend umgeschaltet, während ich mich um das Sushi herum bewegte und den Koch im Hintergrund einfing. Man kann auch manuell auf den Fokus klicken, wenn man das möchte.“

Wall Street Journal

„Bei der Demo habe ich einen Sushi-Koch aufgenommen, der ein Stück Sushi hält. Als ich mir das Video in Vision Pro anschaute, sahen das Sushi und die Stäbchen wirklich dreidimensional aus. Sie befanden sich eindeutig im Vordergrund und schwebten näher an mir vorbei als der Rest des Bildmaterials. Natürlich war die Beleuchtung bei der Aufnahme perfekt – wir werden sehen, wie es sich unter nicht perfekten Bedingungen verhält. Apple hat mir einige andere räumliche Videos gezeigt. In einem davon erzählte ein Vater seinen kleinen Kindern eine Geschichte auf dem Rücksitz eines Wohnmobils. Das war so lebensecht und gemütlich, dass es mir fast ein bisschen unheimlich war. Warum spioniere ich dieser zufälligen Familie hinterher? Darin liegt offensichtlich der große Reiz: Räumliche Videos schaffen eine Intimität, wie sie 2-D-Fotos und -Videos nicht haben.“

Daring Fireball

„Gestern habe ich praktische Erfahrungen mit dem Aufnehmen von räumlichen Videos mit einem iPhone 15 Pro gesammelt und mir die Videos, die ich – zusammen mit anderen, von Apple aufgezeichneten – aufgenommen habe, auf einem Vision Pro Headset angesehen. Ich bin wieder einmal überwältigt.“

Laut Apple wird das Vision Pro Headset ab Anfang 2024 für 3499 Dollar in den USA erhältlich sein. Der Verkauf in weiteren Ländern, einschließlich Deutschland, wird voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres erfolgen, jedoch gibt es hier keinen konkreten Release-Termin.