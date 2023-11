Apple TV+ hat den offiziellen Teaser zu “The Dynasty: New England Patriots” veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine neue 10-teilige Serie von Imagine Documentaries und dem Emmy-prämierten Filmemacher Matthew Hamachek, die das Football-Team „New England Patriots“ thematisiert.

Es geht sportlich auf Apple TV+ weiter. Ein paar wenige Wochen müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis “The Dynasty: New England Patriots” am 16. Februar 2024 auf Apples Video-Streaming-Dienst startet.

Vorab hat Apple TV+ nun den Teaser-Trailer zu „The Dynasty: New England Patriots“ veröffentlicht, der mit Spannung erwarteten zehnteiligen Dokumentation von Brian Grazer und Ron Howards Imagine Documentaries, die den Aufstieg der dominantesten Sportdynastie des 21. Jahrhunderts, der New England Patriots. „The Dynasty: New England Patriots“, das am Freitag, dem 16. Februar 2024 auf Apple TV+ startet, bringt den ehemaligen Quarterback Tom Brady, Trainer Bill Belichick und Besitzer Robert Kraft zusammen und erzählt die Geschichte der bemerkenswerten Herrschaft des Teams. Die Dokumentationen erforschen die 20-jährige Reise des Franchise, von der einzigartigen Chemie, die zu sechs Super Bowl-Siegen führte, bis hin zu den internen Konflikten, die einen Revierkampf auslösten. Von der Eigentümersuite bis zum Umkleideraum enthüllt die Serie einen Insider-Blick auf den Weg zur Größe und den Preis, der dafür bezahlt wurde.

Unter der Regie des Emmy-prämierten Filmemachers Matthew Hamachek („Tiger“) zeichnet „The Dynasty: New England Patriots“ den Aufstieg und den historischen 20-jährigen Lauf der Patriots während der Brady-Belichick-Kraft-Ära. Die Doku-Serie basiert auf dem von der Kritik gefeierten gleichnamigen New-York-Times-Bestseller des Autors Jeff Benedict und geht tiefer, indem sie auf Tausende Stunden nie zuvor gesehenen Videomaterials und Audiodateien aus dem Archiv der Patriots-Organisation zurückgreifen. Neben Interviews mit ehemaligen und aktuellen Spielern, Trainern und Führungskräften der Patriots umfasst der beispiellose Zugang Kraft, Belichick, Brady und Beichtstühle von Ligafunktionären und den Erzrivalen dieser dominanten Sportdynastie.

