In einem 45-minütigen Video-Interview mit der Sängerin Dua Lipa gab Apple-CEO Tim Cook Einblicke in sein Privatleben, seine Karriere bei Apple und seine Ansichten zu wichtigen globalen Themen wie Umwelt und Gleichberechtigung. Die Begegnung wirft ein Licht auf Cooks weniger bekannte persönliche Facetten und seine Führungsphilosophien bei einem der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt.

Persönliche Einblicke und beruflicher Werdegang

Cook erzählte in dem Interview von den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn und erinnerte sich an seine Teenagerjahre, in denen er Zeitungen austrug und Burger grillte, um für das College zu sparen. Nach seinem Studium auf der Auburn University führte sein Weg zu einer 12-jährigen Tätigkeit bei IBM und schließlich zu Apple im Jahr 1998.

Im Rückblick auf seine Zeit mit Steve Jobs drückte Cook seine tiefe Bewunderung aus: „Steve war einzigartig“, betonte er und würdigte Jobs’ unersetzliche Rolle bei Apple. Cook sprach auch über seinen persönlichen Meilenstein, sich 2014 als schwul zu outen – ein Schritt, der nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die Überwindung von Unternehmensgrenzen bedeutsam war, da er zu diesem Zeitpunkt der einzige offen schwule CEO auf der Fortune 500-Liste war.

Das Gespräch drehte sich auch um allgemeinere Themen wie die verantwortungsvolle Nutzung von Smartphones, den Umgang mit der Umwelt und Apples Ansatz bei KI-Technologien. Cook bestätigte die Besorgnis über die exzessive Smartphone-Nutzung, insbesondere bei jüngeren Nutzern, und verwies auf Apples Bildschirmzeit-Funktion, die eine achtsame Nutzung fördern soll.

Zudem sprach Cook über Apples Engagement für ökologische Nachhaltigkeit sowie die Klimastrategie und betonte die Verantwortung des Unternehmens in diesen Bereichen. Er hob auch sein Engagement für Gleichberechtigung und Bildung hervor und betonte die breitere gesellschaftliche Rolle, die Unternehmen wie Apple spielen.

Das vollständige Interview bietet einen seltenen Einblick in Tim Cooks persönliches und berufliches Leben und gibt wertvolle Einblicke in das Leben des Mannes, der eines der einflussreichsten Unternehmen der Welt leitet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren