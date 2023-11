Ugreen nutzt die Amazon Black Friday Woche, um USB-C Ladegeräte, Powerbank, Kabel, Hubs und Co. in den Mittelpunkt zu rücken. Solltet ihr noch das passende USB-C Ladegerät für euer iPhone, iPad, MacBook etc. benötigen, so werft einen Blick auf die Ugreen-Deals. Ein Highlights ist beispielsweise das 30W USB-C Ladegerät für nur 12,99 Euro.

Ugreen reduziert zahlreiche Ladegeräte

Neben verschiedenen USB-C Ladegeräten, die Anker rund um den Black Friday reduziert hat, lässt sich auch Ugreen nicht lumpen und hat den Rotstift angesetzt. Die vollständige Übersicht findet ihr hier, die Highlights haben wir euch zusammengefasst,

Angebot UGREEN Nexode 30W USB C Ladegerät USB C Netzteil GaN II Tech Schnellladegerät kompatibel mit... Das PRO bietet Mehr: Mit dem superschnellen GaN II Chip - speziell für Nexode Serie - bekommst du...

Klein und Stark: Das neue Nexode 30W mini Stecker verwendet ein hochwertiges Material mit schmalerer...

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Charger 3-Port PD Netzteil 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN 65W GaN USB C Ladegerät kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses USB C Netzteil 65W gleichzeitig 3 Geräte...

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot UGREEN Revodok USB C Hub 7 in 1 USB C Adapter mit 4K 60Hz HDMI, Ethernet, PD100W, SD&TF, 2 USB A... All in One USB C Hub: Der UGREEN 7 in 1 USB C Hub verfügt über einen 4K@60Hz-HDMI-Anschluss, einen...

4K@60Hz USB C to HDMI Adapter: Simply connect to the HDMI port and then you can project UHD 4K@60Hz...

Angebot UGREEN Nexode 140W USB C Ladegerät PD 3.1 USB C Netzteil GaN 3-Port Power Adapter kompatibel mit... Ultimatives Nexode 140W: Mit dem hochmodernen PD3.1 Protokoll ermöglicht UGREEN Nexode 140W USB C...

Die Zeit von PD 3.1 kommt: Das neueste PD 3.1-Schnellladeprotokoll bringt mehr potenzielle...

