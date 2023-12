Apple Original Films hat die anstehende Veröffentlichung von „Girls State“ angekündigt, einem neuen Dokumentarfilm von den Machern des mit dem Emmy Award ausgezeichneten „Boys State“. Der Film wird von Jesse Moss und Amanda McBaine in Zusammenarbeit mit dem Concordia Studio von Oscar-Preisträger Davis Guggenheim produziert. „Girls State“ bietet einen interessanten Einblick in die Demokratie aus der Sicht von 500 Mädchen im Teenageralter in Missouri, die an einer einwöchigen politischen Simulation teilnehmen.

„Girls State“ auf Apple TV+

Nach dem Erfolg des Films „Boys State“, der 2020 auf dem Sundance Festival Premiere feierte, taucht „Girls State“ in das Leben von Mädchen im Teenageralter ein, die an einer simulierten Regierung teilnehmen. Sie beteiligen sich an Kampagnen, bilden einen Obersten Gerichtshof und setzen sich mit kontroversen Themen auseinander, die die aktuellen Herausforderungen der amerikanischen Demokratie widerspiegeln. Der Dokumentarfilm kommt zu einer Zeit, in der sich die Debatten über politische Polarisierung, Rassenfragen und die Gleichstellung der Geschlechter in den Vereinigten Staaten verschärfen.

Moss und McBaine ließen sich von den jungen Frauen inspirieren, denen sie im „Girls State“ in Missouri begegneten, und betonen die Verbindung des Films zu seinem Vorgänger, „Boys State“, der jedoch eine andere Perspektive bietet. Ihr Ziel ist es nun, die komplexe Reise, die Frauen in der politischen Arena unternehmen, darzustellen und dabei die Mischung aus jugendlicher Unsicherheit, Humor und der Suche nach Freundschaft zu betonen.

„In diesen turbulenten Zeiten waren wir inspiriert und bewegt von den jungen Frauen, die wir im Missouri Girls State kennengelernt haben, und von den Geschichten, die in einer einzigen, ereignisreichen Woche entstanden sind. Girls State ist wie ein Geschwisterchen – einzigartig und überraschend, aber auch verwandt mit Boys State in seinem vorausschauenden Porträt junger Menschen, die in diesem politischen Moment erwachsen werden“, so Moss und McBaine.

Wann der neue Dokumentarfilm auf Apple TV+ veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. „Girls State“ reiht sich ein in eine Reihe hochgelobter Dokumentarfilme von Apple, darunter Guggenheims „STILL: A Michael J. Fox Movie“ und andere bemerkenswerte Filme wie „John le Carré: Der Taubentunnel“, „Stephen Curry: Underrated“ und „Sidney“.

