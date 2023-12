Die Apple Watch bietet einige hilfreiche Features. Nachdem wir schon mehrfach gehört haben, wie die clevere Uhr Herzkrankheiten aufspürt, sorgte die Smartwatch nun wieder bei einem Sturz für einen erfolgreichen Rettungseinsatz. So geriet Mike Menand bei einer Wanderung in Georgia in eine lebensbedrohliche Situation, aus der er dank der Sturzerkennungsfunktion der Apple Watch gerettet werden konnte.

Wanderer kann dank Sturzerkennung gerettet werden

Wie Fox5 Atlanta berichtet, stürzte Menand beim Wandern in der Chattahoochee River National Recreation Area, weil seine Hunde auf einen Kojoten reagierten. Da er mit einem gebrochenen Bein außer Gefecht gesetzt war und sein iPhone nicht erreichen konnte, befand sich Menand in einer gefährlichen Lage.

Die Schmerzen waren zu groß, um die SOS-Funktion der Apple Watch selbstständig zu betätigen. Doch glücklicherweise übernahm das die Sturzerkennung seiner Apple Watch und alarmierte automatisch die Rettungsdienste. Die Funktion war entscheidend für seine rechtzeitige Rettung, wie er in einem Interview erklärt.

„Man kann nicht sagen, wie lange ich dort gelegen hätte“, erinnert er sich. „Ich merkte, dass ich mich nicht bewegen konnte, ich konnte nicht aufstehen. Ich hatte eine Menge Schmerzen.“

Der Vorfall gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn man ihn mit einem tragischen Ereignis vergleicht, das sich in der gleichen Gegend ereignete. Nur einen Monat nach Menands Unfall stürzte eine Frau beim Wandern im selben Gebiet und überlebte leider nicht. Fox5 Atlanta gibt zwar keine weiterführenden Informationen zu diesem Unfall, doch Menand wird dadurch noch stärker bewusst, wie gefährlich seine Situation war.

„Als ich das las, dachte ich, das hätte ich sein können“, sagte Menand. „Denn ich war allein, niemand war um mich herum, niemand wusste wirklich, wo ich war.

So aktiviert ihr die Sturzerkennung der Apple Watch

Die Sturzerkennung wird durch die in der Apple Watch (SE und ab Series 4) verbauten Gyro- sowie Beschleunigungssensoren ermöglicht. Die Funktion nutzt die Sensoren des Geräts, um einen schweren Sturz zu erkennen.

Wenn die Apple Watch feststellt, dass der Träger sich nach einem vermutlichen Sturz ungefähr eine Minute nicht bewegt hat, beginnt ein Countdown von 30 Sekunden. Während dieser Zeit wird mit einem haptischen Feedback auf das Handgelenk getippt und ein Alarmton ausgesendet. Der Hinweiston wird lauter, sodass man selber oder jemand in der Nähe ihn hören kann. Wenn der Benutzer nicht eingreift, ruft das Gerät automatisch den Notdienst (Notruf SOS) mit einer aufgezeichneten Nachricht und Standortinformationen an.

Die Funktion ist automatisch scharf geschaltet, wenn der Nutzer beim Einrichten der Apple Watch oder in der Health App ein Alter von mindestens 55 Jahren hinterlegt hat. Alternativ kann die Erkennung in der Watch App nachträglich aktiviert werden („Meine Uhr“ > „Notruf SOS“).

Für den Einsatz von Notruf SOS auf der Apple Watch benötigt ihr entweder ein Modell mit Cellular-Funktion oder ein gekoppeltes iPhone in der Nähe. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Apple Watch mit einem bekannten WLAN-Netzwerk verbunden sein, und WLAN-Anrufe aktiviert sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren