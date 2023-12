NordVPN läutet den Jahresendspurt mit einer richtig heißen Aktion ein. Ihr erhaltet nicht nur bis zu 69 Prozent Rabatt und 3 Gratis-Monate, NordVPN legt auch noch einen Amazon Gutschein oben drauf. In Kombination mit einem großen Funktionsumfang, einer schnellen Verbindung und einem besonderen Fokus auf die Datensicherheit bietet euch NordVPN ein ziemlich attraktives Gesamtpaket an. Neben NordVPN ist auch der Passwortmanager NordPass radikal im Preis reduziert.

NordVPN: 69 Prozent Rabatt + 3 Gratis-Monate + Amazon Gutschein geschenkt

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen VPN-Services. Allerdings trennt sich beim Leistungsumfang die Spreu vom Weizen. NordVPN gehört zweifelsfrei zu den namhaftesten VPN-Services. Umso erfreulich ist es, dass ihr euch NordVPN zum Jahresende zu einem besonders attraktiven Preis sichern.

Ein VPN-Service bietet euch die Möglichkeit, anonym im Internet zu surfen. Unter anderem könnt ihr euch so vor Bedrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke (z.B. in Cafés, an Bahnhöfen und Flughäfen etc.) schützen.

Bei NordVPN habt ihr die Möglichkeit euch mit mehr als 5900 Servern in 60 Ländern weltweit zu verbinden. Die riesige Auswahl an Servern und Ländern bietet euch beispielsweise auch die Möglichkeit, auf Medienangebote im Ausland oder auf günstigere Tarife, beispielsweise bei der Reisebuchung, zuzugreifen. Zudem könnt ihr aus dem Urlaub heraus auf hiesige Streaming-Dienste zuzugreifen. Die Gesamtnetzwerkleistung beträgt dabei über 6730 Mbit/s.

Der„No-Logs-Grundsatz“, ein „Kill Switch“ sowie die Unterstützung durch zahlreiche Smartphones, Tablets, Computer, Spielekonsole und Browser runden das positive Gesamtbild von NordVPN ab.

Highlights in der Übersicht

Weltweit mehr als 5.900 VPN-Server in 60 Ländern

Über 10 Jahre Erfahrung

Gleichzeitig auf 6 Geräten nutzen

256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle zahlreiche Betriebssysteme und Gerätekategorien

Innovative Funktionen wie den DarkNet-Scanner, „Double VPN“ oder ein „Kill Switch“

Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Deutscher Kunden-Support an 7 Tagen die Woche

Uneingeschränkte 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Auch NordPass ist zum Jahresende deutlich reduziert. Bei NordPass handelt es sich um einen leistungsstarken Passwort-Manager, mit dem ihr mit wenigen Klicks eure Passwörter für eine spätere Verwendung sicher Speicher könnt. Automatisches einloggen, einfacher Passwortimport, Browser-übergreifende Nutzung (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Chrome, Opera und Safari), Synchronisation von Passwörtern auf Ellen euren Geräten, Webtresor-Zugang und mehr runden den Leistungsumfang von NordPass ab.

NordPass einzeln kostet nur 1,29 Euro, wenn ihr euch für den 2-Jahres-Plan entscheidet. Zusätzlich erhaltet ihr 3 Gratis-Monate. Während der Laufzeit von 2 Jahren werden gerade einmal 34,83 Euro (zzgl. MwSt.) fällig.

NordVPN und NordPass zum Jahresende mit Rabatt

NordVPN beendet das Jahr 2023 mit einer neuen Kampagne, die es sich noch nie gab. Alle Neukunden, die sich für das 2-Jahres-Paket entschieden, erhalten nicht nur 69 Prozent Rabatt sowie 3 Bonus-Monate, es gibt auch noch einen Amazon-Gutschein als Geschenk dazu. Je größer das Paket, umso größer die Prämie – abhängig vom Paket erhaltet einen Amazon.de Gutschein im Wert von 10 Euro (Standard-Paket), 20 Euro (Plus-Paket) oder 30 Euro (Komplett-Paket).

Um den Gutschein zu erhalten, müssen die Kunden ein Standard-, Plus- oder Komplett-Paket kaufen, sich mit einem neuen Account registrieren und mindestens 31 Tage Kunden bleiben. Nach dem Ablauf der 31 Tage versenden wir den entsprechenden Gutschein per E-Mail.

Entscheidet ihr euch für den Tarif VPN Standard, so zahlt ihr nur 2,99 Euro pro Monat und erhaltet neben den 3 Extra Monaten noch einen 10 Euro Amazon Gutschein. Während der Laufzeit werden nur 80,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig. Soll es NordVPN Plus inkl. NordPass sein, so zahlt ihr monatlich nur 3,99 Euro. Auch hierbei erhaltet ihr 3 Gratis-Monate sowie einen 20 Euro Amazon Gutschein. Über die Laufzeit von 2 Jahren werden nur 107,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig. Für NordVPN Komplett (inkl. NordVPN Pass und 1TB Cloud-Speicher) zahlt ihr monatlich nur 4,99 Euro. Ihr erhaltet zusätzlich 3 Bonus Monate und einen 30 Euro Amazon Gutschein. Über die Laufzeit von 2 Jahren werden nur 134,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig.

