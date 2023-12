Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch bereits auf verschiedene Amazon Blitzangebote und Angebote des Tages aufmerksam gemacht. Diese eignen sich allerdings nicht mehr, damit sie pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen kommen. Vielmehr stehen zahlreiche Deals bereits, mit denen ihr euch selbst eine Freude machen könnt, im Vordergrund. Falls ihr noch eine Last Minute Geschenkidee zu Weihnachten braucht, so werft einen Blick auf die verschiedenen Geschenkgutscheine bei Amazon. So könnt ihr unter anderem von Amazon selbst, aber auch von zahlreichen fremden Anbietern (u.a. Apple, DAZN, Netflix, Spotify und mehr).

Gutscheine als Last Minute Geschenkidee zu Weihnachten

Amazon bietet nicht nur tausende Produkte und verschiedene Services an, ihr könnt über Amazon auch Geschenk-Gutscheine kaufen. Diese gibt es unter anderem „Zum Ausdrucken“ und in „Digitaler Form“, so dass die Gutscheine in wenigen Minuten zur Verfügung stehen.

Ein Amazon Geschenkgutschein ist somit ein ideales Last Minute Geschenk. Hat man ein Geschenk vergessen, so kann man sich schnell und einfach einen Amazon Geschenkgutschein organisieren und diesen verschenken. Als Wert für den Amazon Geschenkgutschein schlägt euch der Hersteller 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro, 75 Euro, 100 Euro und 200 Euro vor. Natürlich könnt ihr auch einen individuellen Betrag festlegen.

Möchtet ihr nicht unbedingt einen Amazon Gutschein verschenken, sondern den Gutschein eines anderen Unternehmens? So werdet ihr auch bei Amazon fündig. Apple unter bietet Amazon Gutscheine bzw. Guthabenkarten von Apple, DAZN, Netflix, Spotify und mehr an.

-> Hier geht es direkt zu den Gutscheinen bei Amazon

