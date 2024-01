Im November 2023 startete „Monarch: Legacy of Monsters“. Bereits im Vorfeld des Serienstarts rührte Apple kräftig die Werbetrommel für Abenteuer-Serie. Dies setzt sich seit der Premiere fort und nun steht ein weiterer begleitende Clip auf YouTube bereit.

Apple TV+ veröffentlicht „Monarch: Legacy of Monsters — Ep. 9 Operation Hourglass“

Am kommenden Freitag wird mit Folge 10 „Zwischen Himmel und Erde“ das Staffelfinale zu „Monarch: Legacy of Monsters“ ausgestrahlt. Während das Team verzweifelt nach einem Rückweg aus Axis Mundi sucht, schmieden Kentaro und Tim ein überraschendes Bündnis.

Warum geht es bei der Serie? In der Kurzbeschreibung heißt es

Ein schockierendes Geheimnis erschüttert Cate, die zu den Überlebenden des Angriffs von Godzilla auf San Francisco gehört. Inmitten wahrhaft monströser Bedrohungen begibt sie sich auf eine abenteuerliche, weltumspannende Reise, um die Wahrheit über ihre Familie und eine mysteriöse Organisation zu erfahren, die als Monarch bekannt ist.

In dem eingebundenen Clip „Monarch: Legacy of Monsters — Ep. 9 Operation Hourglass“ erhaltet ihr noch einmal einen Einblick in die aktuelle Folge.

