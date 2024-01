NordVPN hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Laufe dieses Quartals einen neuen, weltweiten eSIM-Dienst auf den Markt bringen wird. Vorab-Anmeldungen sind ab sofort möglich.

NordVPN kündigt eSIM-Lösung „Saily“ an

In den vergangenen Jahren haben das ein oder andere Mal über NordVPN berichtet. In erster Linie ist uns das Unternehmen für seine VPN-Services bekannt. NordVPN sorgt für digitale Privatsphäre und Sicherheit und arbeitet nun an einem neuen, weltweiten eSIM-Dienst namens „Saily“.

Das Produkt wird sicherstellen, dass die globale Nutzung des Internets so reibungslos und mühelos wie möglich ist. Die neue App wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, und die Vorab-Anmeldung ist ab sofort möglich.

„Mit der Zunahme von Reisen und Remote-Arbeit ist eine eSIM-App heute wichtiger denn je. Hier bei Nord Security glauben wir, dass unkomplizierte und erschwingliche Lösungen von größter Bedeutung sind. Deshalb freuen wir uns, Saily vorstellen zu können – eine eSIM-App, die sowohl Zeit als auch Geld spart und sogar hilft, unerwünschte Situationen zu vermeiden“, sagt Vykintas Maknickas, Head of Product Strategy bei Nord Security.

Mit Saily wächst die Anzahl der weltweiten eSIM-Anbieter um einen weiteren Kandidaten. Auf Reisen habt ihr somit eine größere Auswahl an Anbietern, um von jedem Ort der Welt aus eine Verbindung zum Internet herzustellen. Ihr könnt mit Saily aus Hunderten von Ländern und Dutzenden Tarifen wählen, um die für euch besten Leistungen zu erhalten.

Wie eingangs erwähnt, ist Nord Security in erster Linie durch NordVPN bekannt. Allerdings bietet das Unternehmen auch den Passwort-Manager NordPass, den verschlüsselten Cloud-Speicher NordLocker und die innovative Sicherheitslösung für den Netzwerkzugang NordLayer an. Zusammen mit dem Cybersicherheitsunternehmen Surfshark bildet Nord Security eine Gruppe, die mittlerweile mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt und Millionen von Nutzern weltweit bedient.

