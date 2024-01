Ende letzten Jahres startete „Killers of the Flower Moon“ in den Kinos, wenige Wochen später debütierte der Apple Original-Film als Kauf- und Leihfilm. Seit vergangenem Freitag steht „Killers of the Flower Moon“ auch auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Ein neuer Clip im YouTube-Kabal von Apple TV lenkt erneut den Fokus auf den Film von Martin Scorsese.

Apple TV+: „Killers of the Flower Moon – Music by Robbie Robertson“

In den letzten Wochen und Monaten hat Apple das Drama „Killers of the Flower Moon“ bereits intensiv beworben. Da stellt es keine Überraschung dar, dass Begleitend zum Start auf Apple TV+ der Hersteller aus Cupertino weiterhin die Werbetrommel rührt.

In der Kurzbeschreibung des Films heißt es

Als in den 1920er Jahren in Oklahoma Öl unter dem Land der Osage gefunden wird, werden die Menschen des Stammes nach und nach ermordet, bis das FBI ermittelt und hinter das Geheimnis kommt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit dem Video „Killers of the Flower Moon – Music by Robbie Robertson“ macht Apple TV+ aufmerksam, dass der Soundtrack zum Film nicht nur auf Apple Music bereit steht, andern auch als Vinyl zu kaufen ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Mehr Informationen

Darüberhinaus hat Apple noch einen #Short zu „Killers of the Flower Moon“ veröffentlicht. Wir sind gespannt, wie erfolgreich der Apple Original Film sein wird. Nach dem Gewinn eines Golden Globe Awards machen sich die Verantwortlichen sicherlich auch berechtige Hoffnungen auf den Gewinn eines Oscars.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren