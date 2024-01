Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 und tvOS 17.3 veröffentlicht. Im Normalfall – und wenn keine größeren Probleme mehr auftauchen – wird dieser zur finalen Version deklariert. Mit der Freigabe des RC steht die finalen Freigabe von iOS 17.3 nun unmittelbar bevor.

iOS 17.3: Das sind die vollständigen Release Notes

Während der Beta-Phase zu iOS 17.3 zeichneten sich bereits verschiedene Neuerungen ab, die Apple ins System implementiert. Hier sowie „Gemeinsame Wiedergabelisten“. Mit Ankündigung der Unity Collection 2024 hat Apple gestern auch bestätigt, dass mit der Veröffentlichung der finale Version von iOS 17.3 und Co. in der kommenden Woche zu rechnen. Unser Bauchgefühl sagt, das Apple die Updates am Montag (22. Januar 2024) freigeben wird.

Mit dem Release Candidate hat Apple auch die Release-Notes veröffentlicht, so dass wir erfahren, welche Neuerungen das kommende iPhone-Update mit sich bringt.

iOS 17.3 Release Notes

Schutz vor gestohlenen Geräten

Der Schutz vor gestohlenen Geräten erhöht die Sicherheit von iPhone und Apple ID, indem für die Ausführung bestimmter Aktionen eine Face ID oder Touch ID ohne Passcode-Fallback erforderlich ist

Die Sicherheitsverzögerung erfordert Face ID oder Touch ID, eine Stunde Wartezeit und dann eine zusätzliche erfolgreiche biometrische Authentifizierung, bevor vertrauliche Vorgänge wie das Ändern des Gerätepasscodes oder des Apple ID-Passworts durchgeführt werden können

Sperrbildschirm

Das neue Unity-Hintergrundbild würdigt die schwarze Geschichte und Kultur zur Feier des Black History Month

Musik

Durch die Funktion „Gemeinsame Wiedergabelisten“ könnt ihr Freunde einladen, eurer Playlist beizutreten, und jeder kann Songs hinzufügen, neu anordnen und entfernen

Emoji-Reaktionen können zu jedem Titel in einer kollaborativen Playlist hinzugefügt werden

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen:

Mit der AirPlay-Hotelunterstützung könnt ihr in ausgewählten Hotels Inhalte direkt auf den Fernseher in eurem Zimmer streamen

„AppleCare & Garantie“ in den Einstellungen zeigt euren Versicherungsschutz für alle mit eurer Apple-ID angemeldeten Geräte an

Optimierungen der Unfallerkennung (alle iPhone 14- und iPhone 15-Modelle)

