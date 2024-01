Seit mehreren Wochen begleiten uns bereits Gerüchte zur kommenden iPhone-Generation. Auch in diesem Jahr wird Apple mit 100 prozentiger Wahrscheinlichkeit das Kamerasystem der Geräte verbessern. Nun schwappt ein Gerücht aus Asien zu uns rüber, dass Apple beim iPhone 16 Pro Max einen größeren, fortschrittlicheren Hauptkamerasensor verbauen wird, um verbesserte Foto- und Videografiefunktionen zu ermöglichen.

iPhone 16 Pro Max soll größeren, fortschrittlicheren Hauptkamerasensor erhalten

Weibo-Nutzer „Digital Chat Station“ (via Macrumors), der bereits verschiedene Leaks zu vergangenen und zukünftigen iPhone-Modellen beigesteuert hat, meldet sich mit einer frischen Info zum iPhone 16 Pro Max zu Wort. Glaubt man den Einschätzungen des Leakers, so wird Apple in diesem Jahr einen besonders großen Fokus auf das Kamerasystem des Gerätes legen.

Es heißt, dass die Hauptkamera des iPhone 16 Pro Max über einen neuen Sony IMX903-Sensor mit 48 Megapixeln und erweiterten Funktionen wie einem gestapelten Design für bessere Leistung, einem 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) für hochwertige Bilddatenkonvertierung und Digital Gain Control (DCG) für besseren Dynamikbereich und Rauschunterdrückung verfügen wird.

Darüberhinaus bekräftigt der Leaker früherer Behauptungen, dass das iPhone 16 Pro Max über einen 12 Prozent größeren Kamerasensor mit einer Größe von 1/1,14 Zoll verfügen wird. Ein größerer Sensor dürfte den Dynamikbereich und die Hintergrundunschärfe der Hauptkamera des iPhone verbessern und die Möglichkeiten zum Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen weiter optimieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren