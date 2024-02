Unter dem Motto „Einzigartig zusammen“ starten die Deutsche Telekom und Apple eine neuen Kampagne. In der Tat verbindet beide Unternehmen seit dem Verkaufsstart des Original-iPhone eine enge Partnerschaft. Im Fokus der Kampagne stehen das beste 5G-Netz und das iPhone 15 Pro in Titan. Die Telekom setzt den Rotstift an und reduziert vorübergehend das iPhone 15 Pro mit Vertrag. Zusätzlich könnt ihr euch 240 Euro Cashback sichern.

Telekom reduziert vorübergehend iPhone 15 Familie

Die Deutsche Telekom reduziert vorübergehend das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max in Kombination mit einem MagentaMobil-Tarif. Wir blicken exemplarisch auf das iPhone 15 und iPhone 15 Pro.

Für das iPhone 15 mit MagentaMobil M mit Premium-Smartphone zahlt ihr einmalig nur 1 Euro anstatt 129,95 Euro. Für das iPhone 15 Pro mit MagentaMobil L mit Premium-Smartphone werden anstatt 199,95 Euro anstatt 269,95 Euro fällig.

-> Hier geht es direkt zu iPhone 15 (Pro) Rabatt-Aktion der Telekom

240 Euro Cashback

Darüberhinaus gibt es bei der Telekom zusätzlich eine 240 Euro Cashback-Aktion. Bis 31.03.2024 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten in den Tarifen MagentaMobil mit und ohne Endgerät bis zu 240 Euro auf ihrem Girokonto gutgeschrieben. Ausgeschlossen sind PlusKarten-Tarife, Young-Tarife, Special-Tarife, DTAG-, for Friends-Tarife, Corporate Benefits und Datentarife.

-> Hier geht es zur 240 Euro Cashback-Aktion der Telekom

