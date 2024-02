Apple bereitet die Einführung von mindestens neun neuen Geräten mit OLED-Displays in seinem iPad- und MacBook-Lineup vor. Der vom Marktforschungsunternehmen Omdia beschriebene OLED-Plan umfasst eine Vielzahl von Modellen und Größen und markiert einen bedeutenden Sprung in Apples Strategie der Display-Technologie.

Apple will OLED-Technologie auf iPads und MacBooks ausweiten

Die Prognose von Omdia zeigt, dass Apple seine OLED-Umstellung mit neuen 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro Modellen beginnen wird, die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Es wird erwartet, dass diese Modelle eine Auflösung von 2.388 × 1.668 bzw. 2.880 × 1.920 Pixeln bieten. Ab 2026 plant Apple laut der Roadmap die Einführung weiterer OLED-iPads, darunter ein 10,8 Zoll iPad Air, gefolgt von einem 8,3 Zoll iPad mini.

Auch die MacBook-Reihe macht den Sprung auf die OLED-Technologie: 14,2 Zoll und 16,2 Zoll OLED MacBook Pro Modelle sollen die bisherigen Mini-LED-Versionen ersetzen. Darüber hinaus sind 13,6 Zoll und 15,3 Zoll MacBook Air Modelle mit OLED-Bildschirmen frühestens für das Jahr 2027 geplant. Diese MacBook Air Modelle sollen die aktuelle Bildwiederholfrequenz von 60 Hz beibehalten und nicht über die ProMotion-Technologie verfügen.

Ein interessantes Highlight in der prognostizierten Roadmap ist die mögliche Einführung eines faltbaren 20,3 Zoll OLED iPad Pro, das für 2027 oder später geplant ist. Diese Entwicklung befindet sich zwar noch in der Konzeptionsphase, deckt sich jedoch mit anderen Gerüchten über Apples Vorstoß in das Marktsegment der faltbaren Geräte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apples OLED-Roadmap, wie von Omdia skizziert, einen ehrgeizigen Plan zur Überarbeitung der iPad- und MacBook-Produktlinien mit fortschrittlicher Display-Technologie darstellt. Dieser Übergang beginnt mit den kommenden iPad Pro Modellen und reicht bis in die Zukunft mit faltbaren Geräten.

