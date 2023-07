In letzter Zeit gab es des Öfteren Berichte, dass Apple an einem faltbaren iPad arbeitet. Der Gedanke an ein solches iPad, das an die faltbaren Smartphones von Samsung und Google erinnert, ist somit nicht neu, scheint aber nun innerhalb des Unternehmens an Bedeutung zu gewinnen. So melden Quellen aus der Lieferkette, dass Apple Fortschritte in der Entwicklung eines faltbaren iPad macht.

Lieferkette erwartet faltbares iPad

In der Tech-Welt wird schon seit einiger Zeit über faltbare Geräte diskutiert. Renommierte Marken wie Samsung und Google haben bereits ihre Versionen faltbarer Smartphones auf den Markt gebracht. Gerüchten zufolge bereitet sich Apple darauf vor, sich diesem Trend anzuschließen. Dabei soll das Unternehmen nicht nur an faltbaren Smartphones arbeiten, sondern angeblich auch ein faltbares iPad in Erwägung ziehen.

Wie DigiTimes berichtet, bestätigen Quellen aus der Lieferkette, dass Apple weiterhin an diesem Ziel festhält. „Apple, dem nachgesagt wird, seit mehreren Jahren an faltbaren Smartphones zu arbeiten, erwägt offenbar eine Ausweitung der Bemühungen auf den Tablet-Sektor“, heißt es unter Berufung auf Quellen aus der Lieferkette. Die Informationen passen zu den bereits bestehenden Gerüchten über ein faltbares iPad.

Vorhersagen über ein faltbares iPad tauchten Anfang des Jahres auf, als der Analyst Ming-Chi Kuo auf eine Markteinführung im Jahr 2024 spekulierte. Obwohl Bloombergs Mark Gurman und Ross Young, der CEO von Display Supply Chain Consultants, diese Vorhersage nicht bestätigten, skizzierte Kuo ein innovatives Design für das faltbare iPad.

Er stellt sich ein Gerät mit einem leichten und robusten Kickstand aus Kohlefaser vor. Das wichtigste Merkmal wäre, wie bei allen faltbaren Geräten, ein Scharnier, mit dem sich das faltbare Display wie ein Buch öffnen und schließen ließe. Preislich würde das faltbare iPad wahrscheinlich oberhalb des 12,9 Zoll iPad Pro angesiedelt sein, das bei 1.449 Euro beginnt. Es wäre also ein Premium-Angebot, das sich an Nutzer richtet, die das Neueste in Sachen Technologie und Design suchen.

Apple hat es jedoch mit der Markteinführung sicher nicht allzu eilig und lässt wie üblich andere den Start machen, während das Unternehmen aus Cupertino herausfindet, wie man es besser macht. Doch nicht nur ein faltbares iPhone und iPad liegt im Bereich des Möglichen. Interessanterweise sagte Young Anfang des Jahres voraus, dass es in der Lieferkette Gerüchte über ein faltbares 20,5 Zoll Notebook von Apple gibt. Dieses Produkt könnte 2025 fertig sein, aber mehr Details sind seitdem nicht bekannt geworden.