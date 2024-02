Wie Bloomberg berichtet, wird das für den Audio-Bereich zuständige Team bei Apple bald einen Führungswechsel erfahren. Der langjährige Leiter der Audioprodukte, Gary Geaves, verlässt das Unternehmen. Für die Nachfolge ist bereits gesorgt. So wird Ruchir Davé die Leitung des rund 300-köpfigen Audio-Teams übernehmen. Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen auf bedeutende Aktualisierungen seiner AirPods und anderer Audioprodukte vorbereitet.

Führungswechsel in Apples Audio-Sparte

Gary Geaves tritt von seiner Funktion als Leiter der Audioprodukte von Apple zurück. Geaves, der im Jahr 2011 zu Apple kam und maßgeblich an der Entwicklung des HomePod und der aktuellen AirPods-Linie beteiligt war, wird für Apple weiterhin als Berater tätig sein. Der seit 2009 bei Apple tätige Ruchir Davé wird die Leitung des Audio-Teams übernehmen.

Das Team ist nicht nur für die AirPods und den HomePod verantwortlich, sondern hat auch die Spatial-Audio-Technologie entwickelt und arbeitete an den Apple Vision Pro Lautsprechern. Davé wird die Audio-Abteilung während einer spannenden Phase übernehmen. So stehen einige wichtige Neuerungen an.

Die Zukunft der AirPods und des HomePod

Die 2016 eingeführten AirPods haben sich zu einer wichtigen Einnahmequelle für Apple entwickelt und erwirtschaften jährlich über 15 Milliarden US-Dollar. Trotz des Erfolgs der AirPods hat der HomePod keine ähnliche Marktdominanz erreicht. Während es bisher nur vage Gerüchte zu einem neuen HomePod mit einem Display gibt, hat Bloombergs Mark Gurman bereits ausgiebig über Apples Pläne berichtet, im Jahr 2024 neue AirPods zu veröffentlichen.

Gurman erwartet, dass die AirPods der vierten Generation ein neues Design mit besserer Passform, verbesserter Klangqualität und ein aktualisiertes Ladegehäuse mit einem USB-C-Anschluss erhalten werden. Das neue Design der Ohrhörer soll kürzere Stiele aufweisen und möglicherweise Ohrstöpsel aus Silikon bieten, um die Passform zu verbessern. Zudem wird erwartet, dass eine weitere Version der AirPods 4 auf den Markt kommen wird. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht darin, dass das teurere Modell zusätzlich mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet sein wird.

Außerdem erwartet Gurman, dass Apple die AirPods in den nächsten ein bis zwei Jahren zu einem Gesundheitstool aufrüsten wird. Patente und Patentanmeldungen deuten schon seit längerem darauf hin, dass Apple biometrische Sensorfunktionen in einem AirPods-Paket anbieten wird, um die Herzfrequenz zu überwachen und den Blutfluss in der Haut des Ohrs zu charakterisieren. In den Patentschriften finden sich auch Hinweise auf einen Elektrokardiogramm-Sensor, Impedanzkardiografie und eine VO2- sowie Temperatur-Messung.

