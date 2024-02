Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter bestätigt, wird Apple seine AirPods der vierten Generation und neue AirPods Max zum Jahresende auf den Markt bringen. Dabei stellt Gurman für die AirPods 4 eine verbesserte Passform und für ein zweites Modell eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) in Aussicht.

Zwei Varianten der AirPods 4 geplant

Bereits im Dezember gab Gurman an, dass Apple plane, zwei AirPods-Modelle der vierten Generation und aktualisierte AirPods Max „Ende 2024“ zu veröffentlichen. Am Sonntag bestätigte er, dass dieser Plan „immer noch im Gange“ ist.

Gurman erwartet, dass die Einsteiger-AirPods der vierten Generation ein neues Design mit besserer Passform, verbesserter Klangqualität und ein aktualisiertes Ladegehäuse mit einem USB-C-Anschluss erhalten werden. Laut Gurman wird das neue Design kürzere Stiele aufweisen und möglicherweise Ohrstöpsel aus Silikon bieten, um die Passform zu verbessern.

Er rechnet auch mit einer weiteren Version der AirPods 4. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht darin, dass das teurere Modell zusätzlich mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet sein wird. Zudem soll ein Lautsprecher in das Ladecase integriert werden, der einen Ton für die Ortung von „Wo ist?“ abspielen kann.

Im Gegenzug soll Apple planen, die AirPods der zweiten und dritten Generation nach der Markteinführung der beiden Modelle der vierten Generation einzustellen. Gurman geht davon aus, dass neue AirPods Pro im Jahr 2025 auf den Markt kommen werden, mit Designänderungen und einem „aktualisierten Chip“, was sich auf einen H3-Chip für verbesserte Klangqualität beziehen könnte.

AirPods Max mit USB-C

Die AirPods Max sollen zum Jahresende ebenfalls ein Update erhalten, welches jedoch kleiner ausfallen soll. Dem aktuellen Trend folgend, wird Apple offenbar eine USB-C-Konnektivität hinzufügen und möglicherweise auch zusätzliche Farboptionen anbieten.

Trotz der Umstellung auf USB-C in der gesamten Apple-Produktfamilie erklärte Gurman bereits zuvor, dass die USB-C-Ära weitaus kürzer sein wird als die des 30-poligen iPod-Anschlusses oder von Lightning, „zumindest für Apples mobile Geräte“. Entsprechend erklärte er, dass „irgendwann in den nächsten Jahren“ Apple wahrscheinlich damit beginnen wird, das iPhone und das iPad vollständig auf induktives Laden umzustellen, ein Schritt, der die Geräte weitgehend von der EU-Gesetzgebung befreit, die die Integration eines USB-C-Anschlusses vorschreibt.

