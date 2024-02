Im Laufe des heutigen Tages hat AVM seiner FRITZ!App Smart Home ein Update verpasst, so dass diese ab sofort in Version 2.2.0 aus dem App Store heruntergeladen und installiert werden kann. Die größte Neuerung liegt in der Unterstützung von Geofencing.

FRITZ!App Smart Home 2.2.0 ist da

Die neue Version der FRITZ!App Smart Home ermöglicht es euch, eure Smart-Home-Geräte mithilfe von Geofencing automatisch zu steuern. Durch das Festlegen von virtuellen Zonen in der App könnt ihr beispielsweise eure Heizkörper, Lampen und Steckdosen bequem und effizient schalten, wenn ihr bestimmte Bereiche betretet oder verlasst. Das innovative Geofencing-Feature nutzt die GPS-Standortdaten des Smartphones bzw. Tablets, sodass automatisch beim Betreten oder Verlassen der festgelegten Zonen vordefinierte Aktionen ausgeführt werden.

Beliebte Anwendungsbeispiele für das Geofencing-Feature sind das rechtzeitige Hoch- oder Herunterregeln von Heizkörpern mit dem smarten Heizkörperregler FRITZ!DECT 302. So könnt ihr eure Wohnung oder euer Haus schon beim Verlassen der Arbeit auf Wohlfühltemperatur heizen. Beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses wiederum könnt ihr alle Lichter und Stromverbraucher automatisch ausschalten lassen.

Dies ermöglicht eine nahtlose Integration von Smart-Home-Geräten und schafft eine benutzerfreundliche Automatisierungslösung, die außerdem dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu reduzieren. Auch können sich Anwender der FRITZ!App Smart Home beim Betreten oder Verlassen von definierten Zonen Push-Benachrichtigungen schicken lassen, etwa bei Ankunft am heimischen Bahnhof.

AVM nennt als Voraussetzungen für die Nutzung des Geofencing-Features eine aktivierte Standortermittlung, eine aktive Internetverbindung sowie ein fähiges Endgerät mit den Betriebssystemen iOS 17 oder Android 9.

