Wir sind rund vier Monate von Apples Ankündigung von iOS 18 entfernt. Damit steigert sich nicht nur die Vorfreude, sondern auch die Liste der spekulierten Funktionen für das Update, bei dem Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielen soll. Um die Gerüchte zum Leben zu erwecken, hat Concept Central ein Video erstellt, das zeigt, wie die mutmaßlichen Funktionen in der Realität aussehen könnten.

Erweiterte Anpassungsoptionen, Desktop-Modus und mehr

Die vorgestellten Funktionen von iOS 18 beginnen mit einer erweiterten Anpassung des Sperrbildschirms. Das Konzept sieht vor, die traditionellen Schaltflächen für die Kamera und das Blitzlicht (nach Bedarf) durch andere Optionen wie Wi-Fi, Taschenrechner oder die Umschaltung in den dunklen Modus zu ersetzen.

Das Konzept erweitert auch eine andere, bereits vorhandene Funktion: Widgets für den Home-Bildschirm. So gibt es ein kompaktes Widget, das den gleichen Platz wie zwei Apps benötigt und nützlich für die Wiedergabe von Apple Music Songs sein könnte. Die Dynamic Island unterstützt jetzt Drag-and-drop für die Zwischenablage und Multitasking soll mit einem neuen Multi Window noch besser von der Hand gehen. Ein Desktop-Modus für das iPhone (ähnlich wie Samsung DeX) ist ebenfalls mit an Bord. Dank des Modus könnten wir das iPhone wie einen Computer verwenden, wenn das Smartphone an ein externes Display angeschlossen wird.

Erweiterte KI-Integration in Apple Apps

Ein wichtiges Merkmal des Konzepts ist die künstliche Intelligenz, die die Funktionen des iPhone erweitern soll. Beispielsweise zeigt sich in dem Video ein KI-gesteuerter Radiergummi für die Bildbearbeitung. Zu den weiteren KI-gesteuerten Verbesserungen gehören die automatische Zusammenfassung und Vervollständigung in Apple-Apps wie Pages und Keynote, die intelligentere Erstellung von Wiedergabelisten in Apple Music und eine grundlegende Überarbeitung von Siri mit einem KI-zentrierten Ansatz.

Auch wenn diese und weitere Funktionen noch im Bereich der Spekulationen liegen, ist das Potenzial von iOS 18 deutlich spürbar. Während die genauen Details noch unklar sind, ist es offensichtlich, dass Apple erhebliche Ressourcen in die Entwicklung neuer Technologien investiert. Mit KI an vorderster Stelle ist Apple auf dem besten Weg, das Smartphone-Erlebnis neu zu definieren. Bis es so weit ist, haben wir hier das iOS 18 Konzept-Video von Concept Central für euch:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren