Die Major League Soccer (MLS) und Beats by Dr. Dre (Beats) haben eine globale Vereinbarung angekündigt, die Beats zum offiziellen Partner der MLS für Audioprodukte macht. Die Partnerschaft zwischen der MLS und Beats bildet eine Brücke zwischen Apples Technologie- und Unterhaltungsangeboten.

MLS und Beats gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein

Apple hat Beats im Jahr 2014 erworben. Seitdem ist Beats eine Tochtergesellschaft des Unternehmens und profitiert von Apples umfangreichen Ressourcen und Technologien in der Entwicklung und Vermarktung von Audioprodukten. Zudem ist Apple der offizielle Partner der MLS für die Übertragung von Fußballspielen. Mit dem MLS Season Pass in der Apple TV App können Fans jedes MLS-Spiel live und on-demand verfolgen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die MLS-Klubs spezielle Beats-Kopfhörer. Für die Saison 2024 wurden acht Teams für diese Sonderanfertigungen ausgewählt: Atlanta United, Columbus Crew, Inter Miami, LAFC, Nashville SC, NYCFC, St. Louis City SC und Toronto FC. Es wird erwartet, dass im Laufe der Partnerschaft weitere Teams diesem exklusiven Club beitreten werden. Die Partnerschaft geht über das Spielfeld hinaus, denn die MLS-Spieler werden auch in den Marketingkampagnen von Beats eine wichtige Rolle spielen.

Chris Thorne, CMO von Beats, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit der MLS. Er betonte, dass Beats-Kopfhörer seit mehr als einem Jahrzehnt die erste Wahl von Spitzensportlern sind und ihnen bei der Spielvorbereitung und dem Ausdruck ihres persönlichen Stils helfen. Und so soll die Zusammenarbeit nun auch den MLS-Clubs ein besseres Erlebnis bieten, erklärte Thorne.

Camilo Durana, MLS EVP of Apple Partnership, Properties and Events, hob derweil die Bedeutung der Partnerschaft hervor. Er wies auf die Rolle der Musik bei der Inspiration von Spielern sowie Fans hin und zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit Beats, um die Verbindung zwischen Klang, Ausdruck und Fußball zu stärken.

Die Ankündigung der neuen Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der der Fußball in Nordamerika an Dynamik gewinnt. Die MLS-Saison 2024 sowie andere große Fußballereignisse wie der Leagues Cup, die Copa America, der Concacaf Gold Cup, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zeugen von einem wachsenden Interesse an diesem Sport. Die Partnerschaft soll das Fußballerlebnis für Fans und Spieler gleichermaßen verbessern und die Welt des Sports mit hochwertigem Sound und Stil verbinden.

Apple ist im Sommer 2022 ebenfalls eine Partnerschaft mit der Major League Soccer eingegangen. 10-Jahre lang laufen die Spiele der MLS exklusiv in der Apple TV-App. Morgen beginnt die neue Saison in der MLS, der MLS Season Pass kann bereits gebucht werden.

