Die Major League Soccer (MLS) startet ihre 29. Saison am 21. Februar und markiert damit den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des nordamerikanischen Fußballs. Mit dem MLS Season Pass in der Apple TV App können Fans weltweit ein umfassendes Fußballerlebnis genießen. Dabei gibt es alle Spiele der Saison, einschließlich der Vorbereitungsspiele, Live-Shows und exklusive Inhalte.

MLS Season Pass 2024

Mit dem Start des neuen MLS Season Pass können Fußballfans ab heute ein Abo abschließen, um die komplette Saison 2024 der MLS zu verfolgen. Der Pass ermöglicht den Zugang zu allen Spielen, umfassender Berichterstattung und einer Vielzahl exklusiver Inhalte – alles ohne regionale Einschränkungen. Dazu gehören auch die Teilnahme am Leagues Cup, den MLS All-Star Games und den Audi MLS Cup Playoffs. Die Saison 2024 verspricht nach der aufregenden Saison 2023, geprägt durch Lionel Messis Wechsel zur Liga, noch spektakulärer zu werden.

Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple, betont die erfolgreiche erste Saison der Partnerschaft und die gestiegene Popularität der MLS.

„Das erste Jahr unserer Partnerschaft mit der Major League Soccer hat die Erwartungen übertroffen und der MLS zu mehr Fans als je zuvor verholfen“, sagt Cue. „Wir freuen uns darauf, auf diesem Momentum aufzubauen, Messis erste komplette Saison in der Liga zu feiern und den MLS-Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

Don Garber, Commissioner der MLS, hebt hervor, dass der MLS Season Pass es ermöglicht hat, Spiele in herausragender Qualität weltweit zu übertragen.

„Die Einführung des MLS Season Pass ist ein entscheidender Moment für unsere Liga gewesen, da Fußballfans auf der ganzen Welt dank unserer Partnerschaft mit Apple MLS-Spiele ohne Einschränkungen und in hervorragender Produktionsqualität sehen konnten“, sagt Garber. „Die erste Saison hat alles übertroffen, und das zweite Jahr wird sogar noch besser werden.“

Lionel Messi in der MLS

Lionel Messis Wechsel zu Inter Miami hat die Aufmerksamkeit auf die MLS gelenkt und die Vorfreude auf seine erste komplette Saison in der Liga ist groß. Abonnenten des MLS Season Pass können die Vorbereitungsspiele von Inter Miami, einschließlich des Spiels gegen Newell’s Old Boys, Messis Kindheitsverein, live verfolgen.

Das Eröffnungswochenende der Saison 2024 beginnt am 21. Februar mit einem Spiel zwischen Inter Miami CF und Real Salt Lake. Dieser Saisonstart, der früheste in der Geschichte der MLS, wird exklusiv im MLS Season Pass übertragen. Der erste Spieltag bietet eine Reihe spannender Spiele.

Den vollständigen Spielplan für die reguläre Saison 2024 der MLS findet ihr unter: mlssoccer.com/news/mls-unveils-2024-regular-season-schedule.

Die Saison 2024 wird von neuen Talenten und Rückkehrern von Weltfußballstars geprägt sein. Spieler wie Thiago Almada, Walker Zimmerman, Cucho Hernández und Luis Suárez werden zu sehen sein.

Zugang und Abonnements

Der MLS Season Pass bietet ein umfassendes Erlebnis mit Live-Spielen, On-Demand-Inhalten und einer Vielzahl von Programmen in verschiedenen Sprachen. Neue Shows wie MLS 360 erweitern das Angebot, und Fans haben die Möglichkeit, Spiele live oder on-demand zu verfolgen. Mit der Multiview-Funktion können bis zu vier Spiele gleichzeitig verfolgt werden.

Zusätzlich können Fans ihr Erlebnis personalisieren, indem sie ihren Lieblingsverein im MLS Season Pass auswählen. Dies bietet ihnen Zugang zu speziellen Inhalten, Spielplänen und regelmäßigen Updates ihres Teams.

Der MLS Season Pass ist ab dem 29. Januar für 14,99 Euro pro Monat oder 99 Euro für die gesamte Saison verfügbar. Apple TV+ Abonnenten erhalten spezielle Rabatte. Der Pass ist über die Apple TV App auf verschiedenen Geräten zugänglich, und die Familienfreigabe ermöglicht das Teilen des Abonnements mit bis zu sechs Familienmitgliedern.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass

