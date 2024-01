Zum Wochenstart hat waipu.tv spannende Neuheiten im Gepäck. Für den besonderen Kinoeffekt in den eigenen vier Wänden habt ihr mit waipu.tv ab sofort die Möglichkeit viele beliebte Fernsehsendungen in bestem Dolby Audio 5.1 Ton zu streamen.

waipu.tv jetzt mit Dolby Audio, Untertiteln und Originalton

waipu.tv kündigt zum Wochenstart gleich drei Neuerungen an. Der OPEN-IPTV Marktführer lässt euch ab sofort nicht nur viele beliebte Fernsehsendungen in bestem Dolby Audio 5.1 Ton streamen, der Streming-Anbieter zeigt künftig Sendungen zusätzlich in Originalton und mit Untertiteln, sofern die jeweiligen TV-Sender diese Optionen anbieten.

Seit einigen Monaten setzt waipu.tv bereits auf Full-HD, also eine Übertragung in 1080p50. Mit Dolby Audio 5.1 ermöglicht der IPTV-Anbieter nun auch ein echtes, raumfüllendes Kinoerlebnis für die Ohren.

Zudem können Fans der Originalvertonung ab sofort viele Filme und Serien auch in der Originalsprache genießen, wenn der jeweilige Sender dies entsprechend anbietet. Auch Untertitel für Gehörgeschädigte sind ab sofort verfügbar. Derzeit bieten bereits eine Reihe linearer TV-Sender und viele Pay-TV-Sender, die mit waipu.tv verfügbar sind, Originalton und Dolby Audio an. Wenn diese Optionen für eine Sendung verfügbar sind, sind sie auf den On-Screen-Bedienelementen anhand einer kleinen Sprechblase mit Text zu sehen. Diese kann für individuelle Einstellungsmöglichkeiten angewählt werden.

-> Hier geht es zum aktuellen Angebot von waipu.tv

