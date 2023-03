Das iPhone und insbesondere die Apple Watch haben eine Vielzahl von Sensoren, um uns mit Gesundheitsdaten und -informationen zu versorgen. Dabei arbeiten die Geräte zusammen, um einen umfassenderen Blick auf die Gesundheit zu ermöglichen. Wahrscheinlich werden auch bald Apples AirPods in Zukunft stärker auf die Gesundheit eingehen, sei es bei der Erfassung von Gesundheitsdaten oder der Unterstützung, wie beispielsweise als Hörgerät.

Gesundheitsfunktionen für die AirPods

In der aktuellen Ausgabe seines „Power On“ Newsletters äußert Bloombergs Mark Gurman die Vermutung, dass Apple die AirPods in den nächsten ein bis zwei Jahren zu einem Gesundheitstool aufrüsten wird und die Möglichkeit bietet, „eine gewisse Art von Hördaten“ zu erhalten.

Apple hat den AirPods in den letzten Jahren bereits mehrere Funktionen hinzugefügt, die sich auf das Hören konzentrieren, wie „Live-Mithören“ und „Konversationsverstärkung“. Gurman merkt an, dass die Funktionen noch nicht von der FDA zugelassen sind oder als Ersatz für ein Hörgerät dienen sollen. Angesichts von Apples Gesundheitszielen erwartet er, dass die AirPods diese Art von Funktionen in naher Zukunft „offizieller“ übernehmen werden.

Basierend auf Gurmans Kommentaren wären die Elemente des „Gesundheitstools“ eine natürliche Erweiterung dessen, was die Apple Watch ihren Nutzern bietet. Patente und Patentanmeldungen deuten schon seit längerem darauf hin, dass Apple biometrische Sensorfunktionen in einem AirPods-Paket anbieten wird, die das Ohr und einen Photoplethysmogrammsensor (PPG) nutzen, um die Herzfrequenz zu überwachen und den Blutfluss in der Haut des Ohrs zu charakterisieren. In den Patentschriften finden sich auch Hinweise auf einen Elektrokardiogramm-Sensor, Impedanzkardiografie, galvanische Hautreaktion, VO2-Messung und Thermometer.

Natürlich ist ein Patent kein Garant für eine Umsetzung der Idee. Da Apple jedoch ein großes Interesse an dem Gesundheitsbereich hegt, ist eine konsequente Weiterentwicklung nur logisch. Tim Cook selbst bezeichnete die Apple Watch als den zukünftigen heiligen Gral des Gesundheitswesens. Möglicherweise tragen die AirPods bei Apple schon bald auch diesen hohen Status.