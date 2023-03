Wir haben in den letzten Jahren viele Erlebnisberichte gehört, in denen die Apple Watch eine wichtige Rolle bei der Rettung eines Lebens gespielt hat. Nun berichtet BBC, dass die Smartwatch einen 36-jährigen Autor auf ein potenziell tödliches Herzleiden aufmerksam gemacht hat.

Ärzte bestätigen Messergebnisse der Apple Watch

In einem Interview erklärte Adam Croft, er sei eines Abends zu Bett gegangen, nachdem er Schwindelgefühle und andere Symptome verspürt hatte. Am nächsten Morgen wachte Croft auf und fand auf seiner Apple Watch eine Warnung, dass das Gerät Vorhofflimmern festgestellt hatte. Er rief daraufhin den Notdienst an, der ihn anwies, „innerhalb einer Stunde ins Krankenhaus zu kommen“.

Im Krankenhaus bestätigten weitere Tests, dass Croft unter Vorhofflimmern litt. Ohne den Alarm seiner Apple Watch wäre er wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus gefahren, so Croft. Er habe zwar schon zuvor „ein wenig Herzflattern“ gehabt. Er habe aber nie Schmerzen oder Symptome gehabt, die er für gravierend hielt. Croft fügte hinzu, dass er den NHS 111-Dienst, bei dem man Ratschläge zu Symptomen und Behandlung erhalten kann, nicht angerufen hätte, wenn die Apple Watch ihn nicht alarmiert hätte.

„Ich hatte keinen Grund dazu“, sagte er. „Ich fühlte mich nur ein wenig benommen … Ich fühlte mich etwas unwohl und dachte, ich hätte mir etwas eingefangen.“

Nachdem die Tests im Krankenhaus das Vorhofflimmern bestätigt hatten, verabreichten die Ärzte Croft Blutverdünner. Er wird sich nun einer sogenannten Kardioversion unterziehen, bei der „schnelle, energiearme Schocks eingesetzt werden, um einen regelmäßigen Herzrhythmus wiederherzustellen.“

Crofts Erfahrung ist nur eine von vielen Erlebnisberichten, in denen die integrierten Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen der Apple Watch geholfen haben, jemanden aus einer lebensbedrohlichen Situation zu retten. Apple hat es sich als Ziel gesetzt, mit der Apple Watch Symptome für ein Vorhofflimmern zu erkennen und den Nutzer zu warnen. Einen Arztbesuch sowie Vorsorgeuntersuchungen kann die Smartwatch jedoch nicht ersetzen, und soll es laut Apple auch nicht. Dennoch zeigt der aktuelle Fall, dass das System einen sehr wichtigen oder sogar lebensrettenden Hinweis auf ein gesundheitliches Problem geben kann.