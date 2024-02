Aqara blickt mittlerweile auf ein beachtliches Smart Home Produktportolio. Immer mal wieder haben wir euch in der Vergangenheit spannende Produkte des Unternehmens vorgestellt, vornehmlich die mit Unterstützung von Apple Home. Nun schickt sich das nächste Aqara-Produkt an. Konkret handelt es sich um das Aqara Smart Lock U200. Dieses ist unter anderem mit Matter kompatibel und bietet Unterstützung für HomeKey, so dass ihr euren digitalen Schlüssel unter anderem in Apple Wallet speichern könnt.

Aqara: neues Smart Lock U200 mit HomeKey-Unterstützung startet auf Kickstarter

Aqara hat heute ei neues Produkt angekündigt. Es handelt sich um das Smart Lock U200, welches auf Kickstarter gestartet ist. Das U200 Smart Lock basiert auf dem neuesten Thread-Protokoll und ist von Haus aus Matter-fähig, um eine mühelose Integration mit den unterschiedlichsten Smart-Home-Geräten verschiedener Systeme und Marken zu ermöglichen.

Das Aqara Smart Lock U200 bietet euch mehrere Zugriffsoptionen, die von Fingerabdrücken, einmaligen und wiederkehrenden PIN-Codes, Fernzugriff über mobile Apps, Sprachassistentenbefehlen bis hin zu Aqara NFC-Karten und physischen Schlüsseln reichen. Aqara arbeitet außerdem daran, die HomeKey-Unterstützung zum U200-Schloss hinzuzufügen, sodass iOS-Benutzer das Schloss mit einem kompatiblen iPhone und einer Apple Watch entsperren können. Das U200 wird eines der ersten Matter-kompatiblen Schlösser sein, welches Apple HomeKey unterstützt.

Das reine Schloss verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Ion-Akku (bis zu 6 Monate Akkulaufzeit), während das Tastaturfeld mit vier AAA-Batterien betrieben wird oder alternativ mit einen vorhanden Klingeldraht (12-24V Gleichstrom) verbunden. Darüber hinaus verfügt das kabellose Tastaturfeld über die Schutzart IPX5 und widersteht extremer Hitze und Kälte (-18℃/0℉ bis 66℃/151℉).

Das Aqara Smart Lock U200 ist ab sofort über Kickstarter erhältlich.

