Gute Nachrichten von DAZN. Der Sport-Streaming-Anbieter hat in den kommenden Wochen nicht nur sportliche Highlights zu bieten. ihr könnt im Rahmen einer Aktion ich bares Geld sparen. Nur für kurze Zeit sparen neue und wiederkehrende Kunden 33 Prozent und schauen ein ganzes Jahr UEFA Champions League, Fußball-Bundesliga, Darts und vieles mehr zum Vorteilspreis von 29,99 Euro pro Monat für 12 Monate.

DAZN Unlimited: jetzt 33 Prozent Rabatt im Vergleich zum Monatsabo

DAZN konnte sein Portfolio an Sportereignissen in den vergangenen Jahren deutlich ausweiten. Fairerweise muss man sagen, dass gleichzeitig auch die Abo-Gebühren in den letzten Jahren angestiegen sind. Umso erfreulicher ist es nun, dass man im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion 33 Prozent im Vergleich zum Monatsabo sparen kann.

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen.

Neben der Fußball-Bubndesliga ist „ohne und wenn aber“ die UEFA Champions League das fußballerische Highlight auf DAZN. Das Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie bis 2027 insgesamt 186 Spiele pro Saison und damit 65 Spiele mehr live als bisher. Am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) wartet mit Atlético Madrid die Crème de la Crème des Europäischen Fußballs auf Borussia Dortmund. Zeitgleich mit der Partie des BVB kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona mit Superstars wie Kylian Mbappé und Robert Lewandowski.

Bereits am Dienstag kommt es zu einem absoluten Leckerbissen, wenn Titelverteidiger Manchester City im Estadio Santiago Bernabéu auf den derzeitigen Tabellenführer der spanischen LALIGA, Real Madrid, trifft.

Nur für kurze Zeit: Neue und wiederkehrende Kunden sparen 33 Prozent und schauen ein ganzes Jahr DAZN zum Vorteilspreis von 29,99 Euro pro Monat für 12 Monate garantiert. Heutige Nachmittag laufen beispielsweise die Bundesliga-Partien Hoffenheim – Augsburg (15:30 Uhr) und Wolsburg – Gladbach (17:30 Uhr) live auf DAZN.

–> Hier geht es zum DAZN Vorteilspreis

