Es gibt Neuigkeiten von tedee, über die wir euch gerne informieren möchten. Bisher ließ sich das Schloss in die Smart-Home-Systeme Amazon Alexa, Google Home und über Web-API integrieren. Seit Ende September lassen sich außerdem alle bereits produzierten Schlösser dank eines Firmware-Updates bei HomeKit integrieren. Ab sofort wird das tedee-Schloss mit bereits integrierter HomeKit-Firmware ausgeliefert.

tedee-Schloss mit integrierter HomeKit-Anbindung jetzt erhältlich

Der Hersteller bietet das tedee-Schloss ab sofort mit bereits integrierter HomeKit-Firmware an. Im Lieferumfang befindet sich dann zusätzlich ein HomeKit-Code zum Einscannen. Mit der neuen Produktionscharge ändert sich ansonsten nichts an der Hardware des smarten Türschlosses, die gewohnte Funktionalität über Bluetooth und die tedee-App bleibt weiterhin erhalten.

Über HomeKit lässt sich das Schloss in das eigene HomeKit-Setup einbinden und über die Home-App oder per Sprachsteuerung mit Siri steuern. Dabei lassen sich Zugriffberechtigungen einrichten und das Schloss zusammen mit anderen HomeKit-fähigen Geräten in eine Vielfalt von automatisierten Szenen einbinden und so an den jeweiligen Lebensstil individuell anpassen. Die Nutzung aus der Ferne ist über HomeKit auch ohne die smarte tedee-Bridge möglich, wenn einer der folgenden HomeKit-Hubs vorhanden ist: iPad, Apple TV oder HomePod.

Das tedee-Schloss mit integrierter HomeKit-Firmware ist ab sofort auf Amazon erhältlich.

tedee lässt sich außerdem in die Loxone Haus- und Gebäudeautomation integrieren. Der Anbieter intelligenter Automatisierungslösungen ermöglicht es über eine eigens dafür eingerichtete Programmbibliothek neben den eigenen Produkten auch Smart-Home-Lösungen anderer Hersteller einzubinden. Diese Loxone Library bietet offene Sammlungen von Schnittstellen und Vorlagen, die auch die Integration von tedee ermöglichen.

Zum guten Schluss gibt es noch eine weitere Neuigkeit, die vor allem Besitzer einer dunklen Eingangstür freuen dürfte. Das smarte Türschloss wird es bald auch in einer schwarzen Variante im deutschen Handel geben. Auch die schwarze Version ist bereits mit integrierter HomeKit-Firmware ausgestattet.