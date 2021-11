Vergangenen Monat hatten wir euch bereits darauafhingewiesen, dass „Lego Star Wars – Castaways“ in Kürze auf Apple Arcade anlaufen wird. Am heutigen Tag gibt Apple den Startschuss. Es gibt nicht nur Neuankömmlinge auf Apple TV+, sondern auch ein neues Spiel auf Apple Arcade.

„Lego Star Wars – Castaways“ steht auf Apple Arcade bereit

Ab sofort steht: „LEGO Star Wars: Castaways,“ des weltgrößten Spiele-Entwicklers Gameloft, auf Apple Arcade bereit. Gamer können sich auf ein aufregendes Abenteuer freuen, bei dem man seinen Charakter gestalten und einen verborgenen Planeten entdecken kann. In LEGO Star Wars Castaways verbindet man sich im Online-Multiplayer-Modus mit seinen Freunden und Spielern auf der ganzen Welt und tritt in einer Vielzahl von Spielen gegeneinander an. Verschiedenste Schauplätze aus der Welt von LEGO Star Wars sorgen für eine unglaubliche Spielatmosphäre.

In der Spielebeschreibung heißt es