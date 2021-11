Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Diese Woche laufen gleich zwei neue Serien an. Darüberhinaus stehen neue Episoden zu weiteren Serien bereit.

„The Line“ steht bereit

Nach der Veröffentlichung des immersiven Apple TV+ Original-Podcasts „The Line“ Anfang des Jahres hat Apple TV+ heute alle vier Episoden der Doku-Serie „The Line“ veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um eine neue vierteilige, limitierte Dokumentarserie, die der wahren Geschichte des Navy Seal Eddie Gallagher folgt, der wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde, nachdem er mit einer Leiche im Irak fotografiert worden war. Gallagher wurde für Kriegsverbrecher angeklagt, später jedoch in allen Punkten freigesprochen.

Kleine Vorgeschmack gefällig? Wir haben euch den Trailer eingebunden.

„Harriet – Spionage aller Art“ ist da

Die von der The Jim Henson Company produzierte Zeichentrickserie zeigt die gefeierte Schauspielerin Beanie Feldstein als Harriet, ein äußerst unabhängiges und abenteuerlustiges 11-jähriges Mädchen, neben Emmy-Preisträgerin Jane Lynch als Ole Golly, Harriets überlebensgroßer, geradliniger Tagesmutter. Die erste Hälfte der Serie (fünf Folgen) steht ab sofort auf Apple TV+ bereit, die zweite Hälfte wird im Frühjahr 2022 freigegeben.

„Harriet the Spy“ spielt im New York der 1960er Jahre, als das Originalbuch veröffentlicht wurde, und folgt der freimütigen und immer neugierigen 11-jährigen Harriet M. Welsch. Harriet will vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und alles zu wissen bedeutet, dass sie alle ausspionieren muss!

Auch hier haben wir euch den Trailer eingebunden.

Weitere neue Folgen…

Neben den Neustarts, stehen neue Episoden zu The Morning Show, Foundation, Invasion , Swagger, Acapulco, Dr. Brain, Dickinson und The Shrink Next Door bereit.