Am heutigen Freitag wird der sogenannte Black Friday gefeiert. Zahlreiche Händler rund um den Globus sind mit von der Partie und drehen kräftig an der Preisschraube. Auch Amazon ist natürlich mit von der Partie und reduziert eine Vielzahl von Smart Home Produkte (u.a. HomeKit).

Das Beste aus Smart Home

Mit der eigens eingerichteten Kategorie „Das Beste aus Smart Home“ stellt Amazon am heutigen Tag eine Vielzahl an Smart Home Produkten in den Fokus. Dabei springen uns insbesondere die HomeKit-Produkte von Eve Systems (u.a. Eve Energy, Eve Thermo, Eve Cam, Eve Room etc.) ins Auge.

Darüberhinaus findet ihr viele weitere Smart Home Produkte von Homematic, Honeywell, Equiva, Friedland, Nuki und weiteren.

Highlights

Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, moderne Heizungssteuerung (App/Zeitpläne/Anwesenheit),... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Heizungssteuerung über die Steuerzentrale (HomePod...

Homematic IP Smart Home Starter Set Heizen – WLAN, intelligente Heizungssteuerung per App und... Bedarfsgerechte und komfortable Heizungssteuerung per kostenloser Smartphone App

Die intuitive Homematic IP App und die einfach zu bedienenden Heizkörperthermostate machen den...

Angebot Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video,... Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr...

Strengster Datenschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Eve Cam unterstützt ausschließlich Apple...

Angebot Eve Energy Strip - Smarte Dreifach-Steckdosenleiste, misst Stromverbrauch, schaltet Geräte (Siri,... Mehrfachsteckdose: Drei 90-Grad-Steckdosen unabhängig voneinander steuern – per App auf iPhone,...

Integrierte Zeitpläne: Angeschlossene Geräte auf den individuellen Tagesrhythmus abstimmen und...

Angebot Honeywell Home evohome Heizkörperregler zur Heizungssteuerung per App und WLAN, Paket 4x HR92RT,... Bitte beachten Sie: Für die Steuerung der Smarten Heizkörperreglers per Smartphone App und Amazon...

Individuelle, bedarfsgerechte Tages-/Wochen-Heizprofile für bis zu 12 Zonen (Räume)...

Angebot Arlo Essential Indoor WLAN Überwachungskamera für den Innenbereich, 1080p, 2-Wege-Audio,... INDOOR ÜBERWACHUNGSKAMERA: auch den Innenbereich im Blick behalten und neben Einbruchschutz und...

PRIVATSPHÄRE: Zum Schutz der Privatsphäre können die Audio- und Videofunktionen automatisch oder...

Angebot Arlo Pro4 Spotlight WLAN Überwachungskamera aussen, kabellos, 3er Set, 2K, Farbnachtsicht,... JETZT NOCH SCHNELLER & UNKOMPLIZIERTER: direkte Verbindung mit dem WLAN möglich und kein SmartHub /...

TOP-FEATURES: Diagonales 160° Weitwinkelobjektiv, integriertes Spotlight mit Bewegungserkennung,...