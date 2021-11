Anfang dieser Woche hatte Apple sein Black Friday / Cyber Monday Shopping-Event 2021 angekündigt. Dieses ist am heutigen Tag gestartet. Beim Kauf eines qualifizierten Apple Produkts erhaltet ihr eine App Store & iTunes Store Geschenkkarte in Höhe von bis zu 200 Euro geschenkt.

Apple startet Black Friday Shopping Event 2021

Apple hat sein 4-tägiges Shopping Event gestartet. Ab sofort und noch bis zum 29. November profitieren Kunden beim Kauf im Apple Online Store. Je nach Produkt erhaltet ihr App Store & iTunes Store Guthaben in Höhe von bis zu 200 Euro geschenkt. Die Höhe des Guthabens richtet sich nach dem Produkt, welches ihr kaufen möchtet.

Bitte beachtet, dass nicht alle Produkte an der Apple Black Friday Aktion mitmachen. In erster Linie lässt Apple die neueren Produkte (z.B. iPhone 13, iPhone 13 Pro und Apple Watch 7) außen vor. Nichtsdestotrotz gibt es noch zahlreiche qualifizierte Produkte, die am Shopping-Event teilnehmen.

Überblick

Falls ihr einen Kauf im Apple Online Store plant, dann können wir euch nur raten, jetzt zuzugreifen und euch noch App Store & iTunes Guthaben zu sichern. Wenn ihr euch zum Beispiel zum Kauf im Apple Online Store entscheidet, könnt ihr mit Specalists einkaufen, eine kostenlose Gravur bei verschiedenen Produkten erhalten, den Apple Trade In Service in Anspruch nehmen und von einer kostenlosen Lieferung oder Abholung profitieren. Habt in jedem Fall die Lieferzeiten im Blick.