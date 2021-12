Rund sechs Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die neuen AirPods 3 im Rahmen eines Special Events vorgestellt hat. Nun sind die AirPods (3. Generation) erstmals bei Amazon im Preis gesenkt.

Im Oktober hat Apple die neuen AirPods 3 vorgestellt. Diese sind die direkten Nachfolger der AirPods 2. Optisch an den AirPods Pro angelehnt, hat Apple die AirPods 3 technisch aufgewertet. Apple bewertet die AirPods 3 unter anderem wie folgt

AirPods sind leicht und haben eine konturierte Pass­form. Sie sitzen genau im richtigen Winkel – für angenehmes Tragen und um Audio perfekt in dein Ohr zu bringen. Das untere Ende ist 33 % kürzer als bei den AirPods (2. Generation) und hat einen Druck­sensor, mit dem du Musik und Anrufe steuern kannst.

[…]

Der Sound wird überall um dich herum platziert. So bekommst du ein drei­dimensionales Hör­erlebnis für Musik, Fernseh­sendungen und Filme, in das du ganz eintauchen kannst. Gyro‑ und Beschleunigungs­sensoren in den AirPods arbeiten zusammen, um deine Kopf­bewegungen zu verfolgen – damit es so klingt, als wärst du im Zentrum von Songs und Szenen.