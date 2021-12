Kurz vor dem Weihnachtsfest gibt es spannende Nachrichten von o2. Ab sofort sind die PlayStation 5 (Digital Edition) und Xbox Bundles wieder zusammen mit den o2 Free-Tarifen verfügbar.

o2: PlayStation 5 und Xbox Series X wieder verfügbar

Nach wie vor sind die Konsolen schwer erhältlich, daher heißt es auch hier wieder: Schnell zugreifen! Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Drei spannende Bundles sind uns dabei direkt ins Auge gesprungen.

Die Geräte sind in stark limitierter Stückzahl erhältlich und werden in 3 bis 7 Wochen ausgeliefert. Damit habt ihr die Geräte zwar noch nicht passend zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum liegen, aber zumindest ist bei o2 Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nach wie vor sind PlayStation 5 und Xbox Series X stark gefragt und schwierig zu erhalten.