Apple nutzt den Dezember für die Aktion „Apple 2021 Countdown“. Bis zum Monatsende lautet das Motto „31 Tage, 31 Angebote“. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr „Nobody“ nur 4,99 Euro.

In der Filmbeschreibung heißt es

Hutch ist ein typischer Niemand, den keiner so richtig wahrnimmt. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die Demütigungen seines Alltags, ohne sich dagegen zu wehren. Doch als sein Töchterchen bei einem Diebstahl ihr heißgeliebtes Katzenarmband verliert, platzt ihm — für alle überraschend — der Kragen. Was passiert, wenn einer, der immer eingesteckt hat, plötzlich austeilt? Hutch mutiert vom gewöhnlichen Dad zum furchtlosen Kämpfer und reitet eine explosive Attacke gegen seine Feinde. Der Autor von John Wick zeigt Emmy®-Gewinner Bob Odenkirk (Better Call Saul ), wie seine Fans ihn noch nie gesehen haben: als normalen Familienmenschen, der zum tödlichen Rächer wird — ein Actionheld der anderen Art.