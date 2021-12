Im Laufe dieser Woche hatte Apple ein Firmware-Update für die AirPods, AirPods Pro und AirPods Max veröffentlicht. Ein Geheimrezept, wie man das Firmware-Update anstoßen kann, gibt es nicht wirklich. Zumindest Apple Stores werden zukünftig in der Lage sein, ein AirPods Pro Update manuell zu installieren.

Den Kollegen von Macrumors liegt ein Apple internes Memo vor, aus dem hervorgeht, das ab kommender Woche Apple Stores und Apple Authorized Providers ein neues „AirPods Firmware Updater Diagnostic Tool“ erhalten, mit denen die neueste Firmware auf die AirPods Pro installiert werden kann.

Das Tool ermöglicht es Technikern mit Zugriff auf das Apple Service Toolkit 2, während Reparaturterminen in bestimmten Szenarien die neueste Firmware auf die AirPods Pro eines Kunden herunterzuladen, wenn z.B. der linke oder rechte AirPods Pro eines Kunden nicht aktualisiert werden konnte, der Kunde ein Nicht-iOS-Gerät verwendet oder der Kunde Ersatz-AirPods Pro mit einer anderen Firmware-Version als der AirPod und/oder das Ladeetui erhalten hat, die sich noch in seinem Besitz befinden .

Weiter heißt es, dass das Tool mit den AirPods Pro mit drahtlosen Ladecase sowie den AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase kompatibel ist. Ob auch andere Modelle, z.B. die kürzlich erschienene AirPods 3 kompatibel sind, ist unklar.

