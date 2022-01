Am heutigen Mittwoch blicken wir auf die neuen Angebote im Rahmen der Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“ Zwei Tipps haben wir noch für euch: Audible könnt ihr 3 Monate komplett kostenlos nutzen, Amazon Music Unlimited erhaltet ihr ebenfalls 3 Monate komplett gratis.

Angebote des Tages

Angebot CeMiKa Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Ersatz Silikon Sport Armbänder Kompatibel... 【Kompatibilität】 Die Silikon Sportarmbänder sind kompatibel mit Apple Watch SE/iwatch Serie 7,...

【Upgrade Farbverschluss】 Dieses Armband kompatibel mit Apple watch Armband 38mm/40mm/41mm und...

FIFA 22 Standard Edition | PC Code - Origin Powered by Football bringt EA SPORTS FIFA 22 das Spiel noch stärker an die Realität heran, mit...

Roborock S7 Saugroboter mit VibraRise Wischtücher,3000 Schwingungen pro Minute,2500 Pa... Schallreinigung und automatische Mopphebetechnik: Der Roborock S7 ist mit Schalltechnik...

Kraftvolle Antriebskraft: S7 ist mit dem HyperForce-Saugsystem von Stone Technology ausgestattet,...

UGREEN USB-C auf USB-C Kabel 60W Power Delivery Ladekabel USB C zu USB C kompatibel mit Galaxy S21... 60W Power Delivery Schnellladen und Synchronisieren: UGREEN USB C auf USB C Ladekabel unterstützt...

Breite Kompatibilität: Ladekabel USB C 60W USB C ist kompatibel mit Galaxy S21 Ultra, Note20 Ultra,...

UGREEN USB Ladegerät mehrfach 3.4A Ladestecker USB 2 Ports mit intelligent Technologie USB Netzteil... USB Ladegerät mehrfach: Durch das UGREEN USB Netzteil 2 Ports können Sie 2 Geräte gleichzeitig...

Passende Leistung anbieten: Das USB Ports des USB Ladeadapter kann Ihre Geräte automatisch erkennen...

Angebot QAZNZ Lederarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40mm 38mm 44mm 42mm, Original Leder Ersatzband... 【Kompatibles Modell】Unser Lederarmband kompatibel für Apple Watch Serien 6 5 4 3 2 1 / SE. Es...

【Passform Handgelenkgröße 】Watch Armbänder 38 mm/40 mm passen 5,3 "-7,5" (135mm-190mm)...

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot Echo Show 8 (2. Generation, 2021) | HD-Smart Display mit Alexa und 13-MP-Kamera | Anthrazit Alexa zeigt richtig viele Dinge – Mit 8-Zoll-HD-Touchscreen, adaptiver Farbanpassung und...

Bleiben Sie im Bild – Tätigen Sie Videoanrufe mit der neuen Kamera, die Sie automatisch im Bild...

Angebot Echo Show 5 (2. Generation, 2021) | Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera | Blau Alexa ist stets einsatzbereit und verschafft Ihnen eine klare Übersicht über den bevorstehenden...

Alexa auf Ihrem Nachttisch – Für einen besseren Start in den Tag: Erstellen Sie eine Routine, die...

Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer Bass mit Dualen... STABILE VERBINDUNG: Verlasse dich jederzeit auf eine absolut zuverlässige Bluetooth-Verbindung für...

KRAFTVOLLER BASS: Ankers BassUp Technologie deckt Tonleitern selbst im Tiefenbereich detailliert und...

yeedi k650 Saugroboter mit Wischfunktion, Saugen und Wischen gleichzeitig, 2000 Pa Saugleistung,... 【Effizient und effektiv】 Der Roboter saugt und wischt gleichzeitig – genießen Sie eine...

【Mehr Leistung, weniger Lärm】Dank des verbesserten Stromversorgungssystems mit bis zu 2000 Pa...

Soundcore Life P3 Bluetooth Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Intensiver Bass, 6 Mikrofone,... Fantastischer Sound für über 20 Millionen Fans!

DER REGENBOGEN IM MINIFORMAT: Die brandneuen Life P3 Earbuds sind in 5 stilvollen Farben erhältlich...

Soundcore Life A1 In Ear Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: Life A1 Ohrhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit dreifach...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

Angebot WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming HomeKit Strip: HomeKit Streifen unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

Angebot Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung,... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Erhalten Sie eine...

PRÄZISE UND ANPASSBARE MELDUNGEN: Eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier? Mit der...

eufy Security eufyCam 2C 2+1, kabellose Überwachungskamera für draußen, 180 Tage Akkuleistung, HD... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot WLAN Outdoor Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart Außensteckdose Wasserdicht... Ideal für den Außenbereich: IP44 wetterfestes Gehäuse und Steckdosenabdeckung, die das Eindringen...

2 einzelne Steckdosen und zuverlässiger Anschluss: Mit 2 Steckdosen, die unabhängig voneinander...

Angebot eufy RoboVac 11S (Slim), mit BoostIQ, Superschlank, Starke 1300Pa Saugkraft, geräuscharmer Betrieb,... DER GANZ NEUE ROBOVAC: Rekonstruiert zum niedrigsten* (nur 72 mm hohen) RoboVac und zugleich mit...

BOOSTIQ TECHNOLOGIE: Erhöht automatisch die Saugkraft auf sehr verschmutzten oder schwer zu...

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch...

Angebot WITHINGS SMARTES GESUNDHEITSPAKET - WITHINGS Body+ smarte Waage, WITHINGS ScanWatch & WITHINGS Sleep... Holen Sie sich 3 der begehrtesten Gesundheitsgeräte im Paket von WITHINGS – nur bei Amazon: Body+...

Body+: Steigen Sie auf diese fortschrittliche, klinisch getestete Smart-Waage für hochpräzise...

roborock S7-Roboter Staubsauger Alexa 2500Pa App-Überwachung Mehrstufige Kartierung... HyperForce-Absaugung: Der S7-Roboter kombiniert eine Hyperkraft-Absaugung von 2500 Pa mit einem...

Intelligente Reinigung: Dieser Staubsauger verwendet Ultraschall. Der Mopp hebt sich, wenn der...

Soundcore Life A1 In Ear Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: Life A1 Ohrhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit dreifach...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

eufy Security Sicherheitskamera mit Scheinwerfer, 1080p Überwachungskamera, ohne Gebühren, 2500... DAS UPGRADE: Ab jetzt spenden Ihre Scheinwerfer an der Haustür nicht nur Licht, sondern...

1080P ÜBERTRAGUNG: Genießen Sie jederzeit kristallklares Live-Streaming mit 1080p HD, um...

Angebot AFEKYY Ersatz Armband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40mm 38mm 41mm 44mm 42mm 45mm, Edelstahl... Kompatibel:Das Metallband ist kompatibel mit iWatch Serie 6/5/4/3/2/1, SE. Wir haben zwei Modelle,...

Hochwertige Materialien: Unser Armband besteht aus hochwertigen Edelstahlmaterialien und Kein...

Angebot Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video,... Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr...

Strengster Datenschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Eve Cam unterstützt ausschließlich Apple...

Angebot Neu Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirTag Anhänger - Sonnenblume Dieser leichte, robuste Anhänger ist aus Polyurethan und befestigt dein AirTag sicher an deiner...

Er passt perfekt um dein AirTag, damit es sicher sitzt und du den Gegenstand im Auge behalten...

Angebot Neu Apple AirPods (3. Generation) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Einrichten für alle deine Apple Geräte

Angebot Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase (2021) Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren

Angebot Apple Leder Case mit MagSafe (für iPhone 13) - Mitternacht Aus speziell gegerbtem, veredeltem Leder hergestellt, fühlt sich die Außenseite weich an und...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 13 ausrichten, lässt sich das Case fast...

Angebot AICase Transparente Phone 12 Pro Max Hülle mit integriertem Magneten für 6,7 Zoll 2020 AICase Clear Phone 12 Pro Max Hülle mit integriertem Magneten macht das kabellose Aufladen zum...

Integrierter Magneten: Die perfekt ausgerichteten Magnete lassen sich an Ihrem Phone 12 Pro Max...

Angebot Soundcore by Anker Liberty Neo Bluetooth Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer mit Premium Klangprofil,... STARKER GRAPHENE SOUND: Deine kabellosen Liberty Neo Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue...

ENORMER BASS: Unsere exklusive BassUp Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhöht...

Angebot Soundcore 3 Bluetooth Lautsprecher, Stereo-Sound, Audiotreiber mit Titan-Membran, PartyCast, BassUp,... AUDIOTREIBER UPGRADE: Der brandneue Soundcore 3 Bluetooth Lautsprecher verfügt über duale...

KRAFTVOLLER BASS: Ankers BassUp Technologie in Kombination mit dualen passiven Radiatoren decken...

Adobe Creative Cloud All Apps | Student und Teacher | 1 Jahr | PC/Mac | Download Hol dir für 1 Jahr alle Kreativ-Programme von Adobe inklusive Vollversionen von Photoshop,...

Nach 12 Monaten läuft dein Prepaid-Abo automatisch ab, ohne dass du etwas tun musst. Du kannst im...

Adobe Creative Cloud All Apps | 1 Jahr | PC/Mac | Download Hol dir für 1 Jahr alle Kreativ-Programme von Adobe inklusive Vollversionen von Photoshop,...

Nach 12 Monaten läuft dein Prepaid-Abo automatisch ab, ohne dass du etwas tun musst. Du kannst im...

Angebot Adobe Photoshop Lightroom inkl. 1TB Cloud Speicher | 12 Monate Subscription Karte | Standard |1... Prepaid-Abo mit einmaliger Lizenzgebühr für 1 Jahr: keine automatische Verlängerung, eine...

Adobe Lightroom enthält Lightroom für den Desktop sowie Lightroom Mobile für iOS und Android....

Angebot TP-Link Tapo L510E smarte WLAN Glühbirne E27, dimmbar 8.7 W, kein Hub notwendig, kompatibel mit... Dimmbares Licht – Wählen Sie mit individuell einstellbarer Helligkeit die Beleuchtung, die zur...

Abläufe und Zeitpläne – Planen Sie bestimmte Zeiten zum Ein- oder Ausschalten Ihrer Glühbirnen

Angebot TP-Link Tapo LED Strip 5M, Wifi LED Streifen, 16 Mio. Farben, dimmbar, APP Steuerung, schneidbar,... 16 Mio. Farebn sind zur Verfügung, Warmes Weiß oder kühles Tageslicht, aus denen Sie je nach...

Einfache Einrichtung , Laden Sie die Tapo App herunter, Schalten Sie den Lichtstreifen ein und...

Angebot USB Ladegerät 6-Port 60W USB Ladestation Mehrfach mit iSmart Technologie für iPhone 13/12/11 Pro... Extra Stark 6-Ports - Laden Sie bequem bis zu 6 USB-fähige Geräte gleichzeitig wie iPhone,...

Mit Ismart 2.0 Technolodie - Die verlässliche iSmart 2. 0 Technologie erkennt alle verbundenen...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.