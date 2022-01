Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht, mit dem das Unternehmen seinen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ bewirbt. Das Ganze läuft unter der Bezeichnung „Everyone but Jon Hamm“ (zu deutsch „Alle, außer Jon Hamm“).

Über zwei Jahre ist Apple TV+ mittlerweile am Start. Am 01. November 2019 mit einer Handvoll Serien und Filmen gestartet, ist das Portfolio des Video-Streaming-Dienstes seitdem stetig angewachsen. Zahlreiche namhafte Schauspieler sind in den verschiedenen Serien und Filmen zu sehen.

In dem Werbespot wirft Jon Hamm einen näheren Blick auf Apple TV+ und stellt fest, dass zahlreiche Persönlichkeiten mit von der Partie sind. Unter anderem stößt er auf Samuel L. Jackson (The Last Days of Ptolemy Grey), Billie Eilish (The World’s A Little Blurry), Tom Holland (Cherry), Chris Evans (Cherry), Tom Hanks (Greyhound und Finch), Jason Sudeikis (Ted Lasso) und mehr.

Der Clip ist in auf lustige Art und Weise umgesetzt und Jon Hamm muss feststellen, dass „Alle, außer Jon Hamm“ bei Apple TV+ vertreten sind. So ganz richtig ist die Aussage übrigens nicht, da Jon Hamm in der 2. Staffel von Carpool Karaoke zu sehen ist. Eine eigene Serie bzw. einen eigenen Film hat er jedoch nicht.