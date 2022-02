Live-TV-Streaming wird immer beliebter. Immer mehr Anwender streamen ihr Fernsehprogramm über das Internet. Einer der populärsten Anbieter ist zweifelsfrei Zattoo. Nun hat genau dieser Anbieter Verbesserungen für seine App angekündigt. Mit personalisierten Live-TV-Empfehlungen und einer Weiterschauen-Funktion verbessert Zattoo ab sofort das TV-Erlebnis seiner Nutzer und macht Live-Fernsehen noch individueller.

Zattoo: personalisierte Live-TV-Empfehlungen und eine Weiterschauen-Funktion direkt in der App

Mit den Neuerungen bietet Zattoo als einer der ersten Anbieter den Komfort und die Bedienbarkeit von großen On-Demand-Services auch für Live-TV-Inhalte direkt in der eigenen App.

Auf der Highlights-Seite in der Zattoo App unter „Dein persönliches Live-Programm” zeigt Zattoo ab sofort personalisierte Live-TV-Empfehlungen. Diese sind auf die jeweiligen Fernsehgewohnheiten des Nutzers zugeschnitten: Je häufiger der Nutzer eine bestimmte Sendung oder Kategorie wie Sport, Filme, Serien oder Entertainment schaut, desto eher werden diese empfohlen. Daneben stellt Zattoo in diesem Bereich auch Sendungen vor, die aktuell im Live-Programm am meisten geschaut werden. So verpasst ihr kein TV-Highlight mehr, egal ob Sendungen mit hohen Einschaltquoten oder das Lieblingsprogramm auf einem Spartenkanal.

Auch der Bereich „Weiterschauen“ ist neu. Diese Funktion, welche bereits durch große On-Demand-Anbieter bekannt ist, überträgt Zattoo als einer der Ersten auch ins Live-Fernsehen. Wer eine Sendung unterbricht, findet diese ab jetzt direkt in dem Bereich „Weiterschauen“ auf der Highlights-Seite in der Zattoo App. Ihr könnt euer Programm damit an der gleichen Stelle weiterschauen, an der ihr im Live-TV aufgehört haben, egal auf welchem Gerät. Wer die Folge einer Serie oder einer Show bereits vollständig zu Ende geschaut hat, dem wird stattdessen eine neue Folge vorgeschlagen, sofern diese zur Verfügung steht. Im Weiterschauen-Bereich werden alle Inhalte berücksichtigt, die zeitversetzt durch Funktionen wie Live-Pause, Restart oder Aufnahmen sowie im On-Demand-Bereich zur Verfügung stehen. Der Umfang dieser Inhalte richtet sich dabei nach gewähltem Abonnement.

Grundsätzlich lässt sich Zattoo kostenlos nutzen. Zattoo Free bietet euch den Zugriff auf über 90 TV-Sender. Mit den kostenpflichtigen Abos Zattoo Premium und Zattoo Ultimate erhaltet ihr den Zugriff auf weitere TV-Sender, eine Aufnahmefunktion und mehr.