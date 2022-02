Die Deutsche Telekom hat am heutigen Tag eine Aktion gestartet, um ihre Prepaid-Tarife aufzuwerten. Ab sofort stattet das Bonner Unternehmen seine MagentaMobil Prepaid Tarif zeitweise mit dem doppelten Datenvolumen aus. Parallel dazu profitiert auch der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif vom doppelten Datenvolumen.

MagentaMobil Prepaid-Tarife erhalten temporär mehr Datenvolumen

Kunden, die sich in der Zeit vom 23. Februar bis 10. April für einen MagentaMobil Prepaid-Tarif entscheiden, profitieren von der neuen Aktion. Gleiches gilt übrigens auch für Bestandskund, die in einen höherwertigen Tarif wechseln.

In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL verdoppelt sich das Datenvolumen in den ersten sechs Abrechnungszyklen. Doppeltes Datenvolumen gibt es somit für insgesamt 24 Wochen, also fast einem halben Jahr. Damit erhalten Kunden in dieser Zeit jeweils für vier Wochen 4 GB in der Tarifvariante M, 6 GB in der Tarifvariante L und 10 GB in der Tarifvariante XL. Der Preis sowie alle weiteren inkludierten Tarifleistungen bleiben unverändert.

MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif: Doppeltes Datenvolumen fürs ganze Jahr

Wie die Telekom bestätigt hat, profitiert auch der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif von der Aktion. Auch hier gibt es doppeltes Datenvolumen und zwar für das ganze Jahr. Damit erhaltet ihr im Aktionszeitraum statt der bisherigen 24 GB satte 48 GB für insgesamt 99,95 Euro. Das sind umgerechnet monatlich 4 GB für rund 8,30 Euro. Die Nutzung des schnellen 5G-Netzes der Telekom ist ebenfalls im Preis enthalten.